شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على تويتر (أو X) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب الوجيهة لحذف حسابك على X، سواءً كان ذلك رغبةً في عدم مساعدة إيلون ماسك، أو نفورًا من ثقافة المنصة المُعقّدة، أو إغراءً بوسائل تواصل اجتماعي أكثر انفتاحًا مثل Bluesky أو ​​Threads، ومهما كان سببك، فإن عملية حذف حسابك بسيطة، وهي، بحكم تصميمها، سهلة الاستخدام. للتخلص من حسابك على X، عليك أولًا إلغاء تنشيطه، وبمجرد مرور 30 ​​يومًا دون تسجيل دخول، سيتم حذفه نهائيًا.

يؤدي إلغاء تنشيط حسابك على X إلى اختفاء صفحة ملفك الشخصي ومنشوراتك واسم المستخدم المرتبط بها، مع أن المنشورات التي وُسمت بها قبل إغلاق حسابك ستظل قابلة للعرض، كما أن إلغاء التنشيط يجعل من المستحيل عليك نشر أو مشاهدة صفحتك الشخصية، إلا إذا أعدت تنشيط حسابك، إنها إحدى أقوى الطرق لـ"أخذ استراحة" من X، ولكنها أيضًا الطريقة الوحيدة لحذف حسابك نهائيًا.

إذا كنت بحاجة إلى أيٍّ من بياناتك قبل إلغاء التنشيط والحذف، فتأكد من بدء هذه العملية واستلام أرشيفك قبل إلغاء التنشيط، و يقول X إنه لا يمكنه إرسال أرشيف من حساب تم إلغاء تنشيطه.

طريقة حذف حساب X

- افتح X.

- انقر على قسم "المزيد" في القائمة الجانبية.

- انقر على "الإعدادات والخصوصية".

- في قسم "حسابك" ضمن "الإعدادات"، انقر على "إلغاء تنشيط حسابك".

- اقرأ تحذيرات X، ثم انقر على "إلغاء التنشيط".

- أدخل كلمة مرور حسابك لتأكيد رغبتك في إلغاء التنشيط، ثم انقر على "إلغاء التنشيط".

- الآن، تأكد من عدم تسجيل الدخول لمدة 30 يومًا، وسيتم حذف حسابك نهائيًا. لن يؤدي هذا بالضرورة إلى حذف نتائج بحث الويب التي تذكر حساب X أو منشوراتك، ولكنه سيؤدي إلى حذف سجلاتك على X نفسه.

الأسئلة الشائعةكيف تعيد تنشيط حسابك؟



إذا غيرت رأيك قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا، فمن الممكن إعادة تنشيط حسابك لتتمكن من استخدامه مرة أخرى، لإعادة تنشيط حسابك، تفضل بزيارة X.com أو تطبيق X وسجّل الدخول باستخدام بيانات اعتمادك، سيُطلب منك تفعيل حسابك. بمجرد تأكيد رغبتك، سيتم تسجيل دخولك وستتمكن من النشر وعرض صفحتك الشخصية، يُشير X إلى أن استعادة بعض ميزات حسابك، مثل المتابعين والإعجابات، قد تستغرق بعض الوقت.

هل تُحذف جميع معلوماتك فعليًا عند حذف حساب X؟

في حين أن إلغاء تنشيط حساب X والسماح بحذفه يُزيل جميع الجوانب العامة من حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي، يحتفظ X ببعض معلوماتك "لضمان سلامة وأمان منصته ومستخدميه"، تجد القائمة الكاملة للبيانات التي يجمعها X وكيفية استخدامها في شرح معالجة البيانات الخاص بـ X، ولكن بالنسبة لك، فإن الحساب المحذوف يُحذف.



