تكنولوجيا: Lexar تطلق وحدات NQ780 بسرعة 7000MB/s وسعر منافس جداً للاعبين والمبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lexar عن وحدات التخزين NQ780 SSD جديدة بتقنية PCIe 4×4 NVMe، يُعد الخيار الأمثل لتقليل التأخير في أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للإبداع والألعاب. يوفر القرص سعة تصل إلى 4 تيرابايت، مع سرعة قراءة قصوى تبلغ 7,000 ميجابايت/ثانية وسرعة كتابة تصل إلى 6,000 ميجابايت/ثانية، وهو متاح الآن بسعر يقارب نصف سعر نظيره PCIe 5.0، NM1090 Pro.

تروج Lexar لـ NQ780 كقرص يجمع بين الأداء العالي والعمل الشاق، مما يجعله ترقية مثالية لأجهزة الحاسب المحمول المستخدمة في الأعمال والألعاب على حد سواء. يتميز بتصميم M.2 2280 أحادي الجانب منخفض الحجم، مزود بتقنية Intelligent Power Control لتحسين كفاءة الطاقة، وتقنية SLC Cache لتقليل زمن الوصول وتعزيز الأداء. كما يدعم القرص أداة Lexar DiskMaster لإدارة البرامج الثابتة ومراقبة حالة القرص.

بالمقارنة مع NM1090 Pro، الذي يصل إلى سرعات قراءة 14,000 ميجابايت/ثانية وكتابة 13,000 ميجابايت/ثانية، يقدم NQ780 أداءً أقل بنصف السرعة تقريبًا، لكنه لا يتطلب أجهزة متوافقة مع PCIe 5.0 ويأتي بسعر أكثر تنافسية. يتوفر NQ780 بسعات وسعر: 1 تيرابايت مقابل 79.99 دولار، 2 تيرابايت مقابل 149.99 دولار، و4 تيرابايت مقابل 289.99 دولار. في المقابل، يُباع NM1090 Pro بسعر 179.99 دولار لسعة 1 تيرابايت و269.99 دولار لسعة 2 تيرابايت، مع إصدار 4 تيرابايت متوقع في الصيف.

يتميز NQ780 بمتانة عالية (تصل إلى 2,400 تيرابايت مكتوبة لسعة 4 تيرابايت)، ومقاومة للصدمات حتى 1500G، مع نطاق تشغيل من 0 إلى 70 درجة مئوية. يدعم وحدة تحكم ثمانية قنوات لأداء مستدام، وهو متوافق مع الحواسيب المكتبية، المحمولة، وPS5. يُعد خيارًا اقتصاديًا مقارنة بمنافسين مثل Samsung 990 EVO Plus (7,250 ميجابايت/ثانية قراءة) أو Crucial T500 (7,000 ميجابايت/ثانية)، مع تقييمات إيجابية من المستخدمين تشيد بسرعة التمهيد وتقليل أوقات تحميل الألعاب.

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