انت الان تتابع خبر لمنافسة ChatGPT.. ميتا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مستقلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت Meta روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي في سبتمبر/ أيلول 2023، وروجت له كمساعد رقمي مُولّد للذكاء الاصطناعي، قادر على تقديم ردود وإنشاء صور بناءً على طلبات المستخدم داخل تطبيقاتها الحالية.ووضعت الشركة meta ai في صدارة تطبيقاتها في أبريل/ نيسان الماضي، عندما استبدلت ميزة البحث في فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر بروبوت الدردشة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، في يناير/ كانون الثاني، إنه يعتقد أن عام 2025 "سيكون العام الذي يصل فيه مساعد الذكاء الاصطناعي عالي الذكاء والشخصية إلى أكثر من مليار شخص، وأتوقع أن يكون Meta AI هو مساعد الذكاء الاصطناعي الرائد".

أيضاً في يناير، قالت المديرة المالية لشركة Meta، سوزان لي، إن Meta AI لديه ما يقرب من 700 مليون مستخدم نشط شهرياً. مقابل 600 مليون مستحدم في ديسمبر/ كانون الأول.

ويأتي إطلاق تطبيق Meta AI المستقل في أعقاب جهود مماثلة من غوغل Google، وشركة xAI التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك. أصدرت الشركتان مؤخراً تطبيقات فردية لمساعديهما الرقميين Gemini وGrok.

ويأتي الإعلان عن إطلاق Meta تطبيقاً مستقلاً للذكاء الاصطناعي تزامناً مع استضافة Meta لفعالية LlamaCon الافتتاحية للمطورين في مقرها الرئيسي في مينلو بارك، بولاية كاليفورنيا، لعرض نماذج Llama الخاصة بعائلة الذكاء الاصطناعي.

ويتطلع المستثمرون إلى أي دلائل على أن استثمارات Meta في الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً تجارياً فورياً. في يناير، أعلنت الشركة عن خطط لإنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المرتقب أن تُعلن Meta عن نتائج أعمالها للربع الأول يوم الأربعاء.