تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 5 القادم سيأتي بشريحة معالج مثيرة للاهتمام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ربما تكون قد سمعت عن شريحة Dimensity 9400 من ميديا تك، وهي شريحة المعالج الرائدة التي تم إطلاقها العام الماضي، وكذلك عن النسخة الأقوى منها Dimensity 9400+ التي تم الإعلان عنها منذ بضعة أسابيع.

لكن من المحتمل أنك لم تسمع عن Dimensity 9400e. باختصار، 9400e هو إصدار منخفض من Dimensity 9400، حيث توجد طبقة من الأداء تبدأ بـ 9400+ كأفضل شريحة، يليها 9400، ثم يأتي 9400e كأقل إصدار. ورغم كونه النسخة الأدنى، إلا أنه لا يزال يقدم أداءً يفوق الكثير من الشرائح الأخرى في السوق.

ويُشاع الآن أن OnePlus ستستخدم Dimensity 9400e في هاتفها القادم Ace 5، والذي سينضم إلى Ace 5 و Ace 5 Pro اللذين تم إطلاقهما مسبقًا. من المتوقع أن يتفوق Dimensity 9400e على أداء Snapdragon 8 Gen 3، مما يعني أنه سيتفوق أيضًا على Snapdragon 8S Gen 4.

ورغم ذلك، يُعتقد أن 9400e سيُطرح بسعر أقل من سلسلة Snapdragon 8S، مما يجعله خيارًا مغريًا للمستهلكين الذين يبحثون عن أداء قوي بسعر مناسب.

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