شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس قسم متصفحات جوجل لقاضي المحاكمة: "google فقط القادرة على تشغيل كروم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس قسم المتصفحات في الشركة للقاضي إن جوجل هي الشركة الوحيدة القادرة على تقديم مستوى الميزات والوظائف التي يقدمها متصفح الويب الشهير كروم اليوم، نظرًا لـ"ترابطه" مع أجزاء أخرى من وحدة ألفابت، وذلك وفقًا لشهادة رئيس كروم، حيث صرحت باريسا تبريز، المديرة العامة للمتصفح، في إطار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في محكمة واشنطن الفيدرالية: "يمثل كروم اليوم 17 عامًا من التعاون بين فريق كروم" وبقية أقسام جوجل، وأضافت: "محاولة فك هذا التشابك أمر غير مسبوق".

وأضافت أن بعض ميزات المنتج، مثل وضع التصفح الآمن أو نظام يُخطر المستخدمين في حال اختراق كلمة المرور، تعتمد على بنية تحتية مشتركة من جوجل، وليست ضمن نطاق كروم وحده، وأضافت: "لا أعتقد أنه يمكن إعادة إنتاجه".

سوق البحث

أدلت تبريز بشهادته لعدة ساعات أمام القاضي أميت ميهتا، الذي يُشرف على جلسة استماع مدتها ثلاثة أسابيع حول التغييرات التي يجب على جوجل إجراؤها على ممارساتها التجارية بعد أن خلص العام الماضي إلى أن الشركة احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني.

وطلبت وزارة العدل إجبار جوجل على بيع متصفح كروم ومشاركة بعض البيانات التي تجمعها لإنشاء نتائج البحث. كما طلبت من ميهتا منع جوجل من دفع رسوم الإعدادات الافتراضية لمحركات البحث، وسيُطبق هذا الحظر المقترح على منتجات جوجل للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيميني، والتي تقول الحكومة إنها مدعومة باحتكار الشركة غير القانوني لسوق البحث.

ويُعد كروم من جوجل متصفحًا خاصًا بالشركة، وهو المتصفح الأكثر شيوعًا في العالم، حيث يستخدمه ما يُقدر بنحو 66% من الأشخاص حول العالم اعتبارًا من مارس، وفقًا لإحصائيات Statcounter، يعتمد المتصفح على مشروع كروميوم مفتوح المصدر، وأُنشئ كروميوم بواسطة جوجل، ولكنه يقبل مساهمات تقنية من شركات أخرى، ويحظى بدعم من ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت ومؤسسة لينكس، من بين جهات أخرى.

في وقت سابق من يوم الجمعة، صرّح جيمس ميكينز، خبير علوم الحاسوب في وزارة العدل الأمريكية، بأن جوجل تستطيع بسهولة نقل ملكية كروم إلى شركة أخرى دون التأثير على وظائفه.

وقال ميكينز، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة هارفارد: "التخارج من كروم ممكن من الناحية التقنية. سيكون من الممكن نقل الملكية دون التأثير على وظائفه بشكل كبير"، وسبق لميكينز أن عمل كخبير لدى شركة إيبك جيمز، الشركة المطورة للعبة فورتنايت، في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها ضد جوجل بشأن نظام أندرويد. وأضاف ميكينز أنه حتى بدون كروم، ستظل لدى جوجل حوافز لمواصلة المساهمة التقنية في كروميوم، وهو مشروع مفتوح المصدر يعتمد عليه متصفحها ومتصفحات العديد من منافسيها.

وأضاف أن نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد من جوجل يستخدم أيضًا بعض جوانب كروميوم لضمان تحميل صفحات الويب بشكل صحيح على الهواتف، وقالت ميكينز عن كروميوم: "لدى جوجل دافعٌ لضمان صيانة الكود المصدري بشكل جيد"، لكن تبريز شككت في هذه الفكرة، وقالت إن جوجل ساهمت بأكثر من 90% من الكود المصدري لكروميوم منذ عام 2015.

وقالت: "تستثمر جوجل مئات الملايين من الدولارات في كروميوم"، مُقدّرةً أن 1000 مهندس من قسمها قد ساهموا في المشروع. أما الشركات الأخرى "فلا تُساهم الآن بأي شكلٍ ذي معنى".

تكاملات الذكاء الاصطناعي

أوضحت تبريز أن جوجل تعمل على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم. يُمكن للمستخدمين الآن إضافة ملحقات ChatGPT وPerplexity AI من OpenAI إلى كروم، أو تغيير إعدادات المتصفح لتسهيل البحث باستخدام أي نماذج ذكاء اصطناعي، لكنها أقرت بأن Gemini مُعيّن حاليًا كمساعد الذكاء الاصطناعي الافتراضي للاستخدام داخل كروم.

وقالت: "معظم المتصفحات تُجري تجارب على الذكاء الاصطناعي وتُطلق ميزات جديدة"، مُشيرةً إلى أن مايكروسوفت دمجت أداة AI Copilot في محرك البحث Bing ومتصفح Edge، في وثائق داخلية، صرّحت جوجل بأنها تنوي تطوير كروم ليصبح "متصفحًا وكيلًا"، يدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتنفيذ إجراءات مثل ملء النماذج، وإجراء الأبحاث، والتسوق.

وكتب تبريز في بريد إلكتروني عام 2024: "نتصور مستقبلًا يتكامل فيه كروم بشكل وثيق مع جيميني كوكيل رئيسي، وسنعطي الأولوية له، ونمكّن المستخدمين من التفاعل مع وكلاء متعددين من جهات خارجية على الويب، سواءً في إعدادات المستهلكين أو الشركات".