تكنولوجيا: تسريبات تكشف تفاصيل كاميرا Honor Magic8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتف Magic7 Pro في أكتوبر وأصبح متاحًا في نوفمبر، والآن، بدأنا نسمع أولى الشائعات حول خليفته Magic8 Pro، حيث تأتي هذه التسريبات من الصين. كما سمعنا سابقًا، يُقال إن Magic8 غير الاحترافي سيكون أصغر حجمًا مقارنة بـ Magic7.

من المتوقع أن يعمل Magic8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من كوالكوم (أو أيًا كان الاسم النهائي له)، ويُشاع أيضًا أنه سيأتي بنظام كاميرا خلفية ثلاثية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا 50 ميجابكسل واسعة الزاوية، وكاميرا 200 ميجابكسل بيريسكوب للتصوير البعيد.

على الورق، يبدو أن هذا التكوين مشابهًا لما كان موجودًا في العام الماضي، لكن الكاميرا الرئيسية من المتوقع أن تشهد تحسينات، رغم أن من غير الواضح إذا كانت هناك تغييرات على مستوى العتاد، بما أن الحساس المستخدم لا يزال من النوع 1/1.3” مثل Magic7 Pro.

وبغض النظر عن ذلك، يُتوقع أن يقدم Magic8 Pro تحسينات في انتقال الإطارات بسلاسة، و تركيب الإطارات الفائقة، و سرعة التركيز المحسّنة، بالإضافة إلى نطاق ديناميكي محسن، كما ستكون الكاميرا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

هذه هي التفاصيل المتاحة حتى الآن، ومن المؤكد أننا سنسمع المزيد من الشائعات حول Honor Magic8 Pro مع اقتراب موعد الكشف عنه في أكتوبر.

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