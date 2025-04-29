تكنولوجيا: One UI 7 مع Android 15 يصل إلى هواتف Galaxy Z Fold4 وZ Flip4 وZ Fold5 وZ Flip5 وS23 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت هواتف سامسونج القابلة للطي من عام 2022 أخيرًا في تلقي تحديث One UI 7 المبني على Android 15. التحديث الجديد وصل حاليًا إلى Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4.

ورغم أن التحديث كان من المفترض أن يصل في مايو، فقد بدأ وصوله بشكل مبكر قليلًا، ولكن في الوقت الحالي يتوفر فقط في كوريا الجنوبية. من المتوقع أن ينتشر إلى العديد من البلدان والأسواق حول العالم في الأيام والأسابيع القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهواتف لم تكن جزءًا من برنامج البيتا لتحديث One UI 7، ولم تُنشر أيضًا سجلات التغييرات الرسمية من سامسونج، مما يعني أنه من غير الواضح تمامًا أي الميزات تم تضمينها في هذا التحديث وأيها تم استبعاده.

وفي كوريا، الإصدار الذي يجلب One UI 7 لهذه الهواتف يحمل الرمز HYD9، ولكن قد يختلف هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، بدأ Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 أيضًا في تلقي التحديث، لكن حتى الآن يبدو أن عملية التوزيع بدأت فقط في الهند.

كما بدأ هاتف Galaxy S23 FE بتلقي التحديث في كوريا، حيث يحمل الإصدار S711NKSU5CYDA ويبلغ حجم التحميل حوالي 5 جيجابايت، ويشمل أيضًا تحديث الأمان لشهر أبريل.

كل هذا يشير إلى أن سامسونج ربما بدأت في تسريع عملية إصدار One UI 7 بعد عدة أشهر من التأخير، ما يبعث على الأمل بأن التحديثات المستقبلية قد تصل بشكل أسرع.

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