تكنولوجيا: هاتف Oppo K13 Turbo يأتي بمروحة تبريد مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت Oppo هاتف K13 في الهند الأسبوع الماضي، يبدو أن الشركة تستعد للكشف عن نسخة Turbo مخصصة للسوق الصينية على الأقل. وبحسب أحدث التسريبات، ظهرت صورة حية للجهة الخلفية للهاتف، تكشف بعضًا من مميزاته الفريدة.

الميزة الأبرز التي سيمتاز بها K13 Turbo هي وجود مروحة تبريد نشطة مدمجة داخل الهاتف، بالإضافة إلى إضاءة RGB في الجهة الخلفية، وهي عناصر تركز بوضوح على جذب جمهور اللاعبين. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا.

ورغم عدم توفر معلومات أخرى مؤكدة عن المواصفات حتى الآن، إلا أن وجود المروحة والإضاءة RGB يشير إلى أن الهاتف سيكون موجهًا لعشاق الألعاب بشكل خاص.

اللافت للنظر أن Oppo اختارت عدم تزويده بمعالج من الفئة الرائدة، ما يُعد خطوة مثيرة للاهتمام، خاصة بالنظر إلى توجهات الشركات الأخرى في سوق هواتف الألعاب.

حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات حول إمكانية طرح K13 Turbo خارج الصين. لكن من المرجح أن تراقب Oppo أداء الهاتف في السوق المحلي أولاً قبل اتخاذ قرار بالتوسع عالميًا، رغم أن ذلك لا يزال في إطار التكهّنات.

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