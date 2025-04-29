تكنولوجيا: Medion تطلق Erazer Beast 18 X1 بمعالج RTX 5090 وذاكرة 64 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Medion عن إصدار جديد ضمن سلسلة أجهزة الألعاب القوية، حيث كشفت إلى جانب Beast 16 X1 Ultimate عن الحاسوب المحمول الأكبر حجمًا Beast 18 X1 Ultimate.

ومثل النسخة الأصغر، يأتي هذا الجهاز بسُمك يبلغ 1.2 بوصة، لكنه يزن أكثر ويصل إلى 8.07 أرطال، ما يجعله من الأجهزة الثقيلة في فئة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب.

وقد زوّدت Medion الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX الذي يضم 24 نواة، إلى جانب بطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU بسعة 24 جيجابايت GDDR7، وبقدرة طاقة إجمالية TGP تبلغ 175 واط.

ومن حيث التصميم، يتميز الحاسب بهيكل من الألمنيوم، لكن أبرز ما يفرّقه عن إصدار Beast 16 هو الشاشة. إذ يأتي Beast 18 X1 بشاشة IPS مقاس 18 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز. كما تغطي الشاشة كامل نطاق ألوان sRGB، مما يجعلها مناسبة للألعاب والتصميم على حد سواء.

ويعزز الأداء وجود 64 جيجابايت من ذاكرة DDR5، إلى جانب وحدة تخزين SSD من نوع PCIe 5.0 بسعة 4 تيرابايت، وهو ما يوفر سرعة كبيرة ومساحة وافرة للمستخدمين المتطلبين.

من جهة أخرى، يتضمن الحاسب لوحة مفاتيح بإضاءة RGB، ودعمًا لتقنية WiFi 7، بالإضافة إلى منفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية. ويُعد منفذ Thunderbolt 5 من أبرز الإضافات في الجهاز، كما يشمل الحاسب 3 منافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، وقارئ بطاقات SDXC.

من المتوقع أن يتوفر Medion Erazer Beast 18 X1 في السوق الأوروبية عبر المتجر الرسمي للشركة خلال شهر مايو. ويبدأ سعر النسخة الأساسية التي تأتي ببطاقة RTX 5080 Laptop GPU من 3699 يورو، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى أداءً والتي تضم RTX 5090 و64 جيجابايت ذاكرة عشوائية و4 تيرابايت SSD نحو 4999 يورو.

ومن الجدير بالذكر أن Medion، على غرار شركات مثل Schenker وEluktronics، لا تقوم بتصميم أجهزتها بنفسها، بل تعتمد على أنظمة جاهزة من شركات مثل Clevo وTongfang. لذلك، من المحتمل أن نرى هذا الجهاز يُطرح لاحقًا من علامات تجارية أخرى تحت أسماء مختلفة.

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