شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خدمة عملاء" يوتيوب تعلن تأثرها بانقطاع التيار الكهربائى فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق دعم يوتيوب أيضًا من انقطاع في التيار الكهربائي، حيث تقول الشركة إن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق في إسبانيا والبرتغال أدى إلى توقف بعض فرق دعم عملاء يوتيوب عن العمل، بما في ذلك الفرق التي تقدم الدعم باللغات الأوروبية ذات الصلة.

ولم تُفصح الشركة عن عدد الموظفين الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب الانقطاعات، أوعدد حالات الدعم التي تم إيقافها مؤقتًا، ويُسبب انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من أوروبا اضطرابات كبيرة، تؤثر على حركة المرور، والمواصلات العامة، والرحلات الجوية، والقطارات، والرعاية الصحية، والمدارس، والخدمات المصرفية، وخدمات الهاتف، والصناعة، وغيرها.

وفي منشور على X، أفاد يوتيوب بأنه يعمل على دعم فرقه في المنطقة، وسيستأنف أي حالات دعم متأثرة في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك، أفاد مُشغّل شبكة الكهرباء في إسبانيا بأن استعادة الخدمة في البلاد قد تستغرق ما يصل إلى 10 ساعات.