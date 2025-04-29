شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبن أى آى تطلق ميزة التسوق عبر شات جى بى تى مع تحسينات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوبن أي آي (OpenAI)، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق “شات جي بي تي” (ChatGPT) التسوق مباشرةً عبر خاصية البحث، وتأتي هذه الإضافة ضمن وضع البحث في شات جي بي تي، حيث يمكن للمستخدمين الآن البحث عن المنتجات وعرض الخيارات المختلفة عبر الإنترنت بطريقة مشابهة لتجربة التسوق عبر محرك بحث جوجل.

وقالت أوبن أي آي عبر منشور على منصة “إكس”: “نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق عدة تحسينات على خاصية البحث في شات جي بي تي، واليوم نبدأ في طرح تجربة تسوق أفضل”. وأضافت الشركة أن الهدف هو جعل عملية التسوق “أبسط وأسرع للعثور على المنتجات، ومقارنتها، وشرائها عبر شات جي بي تي”.

وسيتم تفعيل هذه الميزة الجديدة ضمن النموذج الافتراضي 4-o في شات جي بي تي. وأكدت الشركة أن خاصية البحث تعد حاليًا الأسرع نموًا والأكثر شعبية بين المستخدمين، حيث سجلت أكثر من مليار عملية بحث خلال الأسبوع الماضي فقط.

وبحسب أوبن أي آي، فإن التحديث الجديد سيوفر نتائج منتجات محسنة مع عرض تفاصيل بصرية، وأسعار، ومراجعات المستخدمين، وروابط شراء مباشرة. وأوضحت الشركة أن نتائج المنتجات يتم اختيارها بشكل مستقل ولا تتضمن أي إعلانات.

الميزة الجديدة بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي شات جي بي تي من فئات بلس (Plus)، برو (Pro)، المجانية، وحتى المستخدمين غير المسجلين، في جميع المناطق التي يتوفر فيها التطبيق، ومن المتوقع استكمال التحديث خلال الأيام المقبلة.

وعند تجربة الميزة الجديدة باستخدام حساب مجاني على شات جي بي تي، لاحظنا أن بعض الروابط المعروضة لم تكن تعمل بشكل صحيح، مثل رابط لمتجر “Petsy” الذي كان يقود إلى موقع إخباري بدلاً من المتجر. كما ظهرت بعض المواقع غير العاملة ضمن النتائج. ورغم ذلك، أظهرت بعض الروابط الأخرى دقة في العمل، مثل الروابط إلى أمازون الهند (Amazon India)، وPoochmate، وHeads Up For Tails. ولم تظهر حتى الآن التفاصيل البصرية للمنتجات، ربما لأن التحديث لم يصل بعد إلى جميع الحسابات.

بالإضافة إلى ميزة التسوق، حدثت أوبن أي آي خاصية البحث عبر واتساب، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إرسال رسالة إلى الرقم 1-800-ChatGPT (+1-800-242-8478) للحصول على إجابات فورية وآخر نتائج المباريات الرياضية، كما تم تحسين نظام الإحالات داخل الإجابات، بحيث يمكن الآن عرض عدة مراجع ضمن رد واحد لتسهيل التحقق من المعلومات أو استكشافها.

وشملت التحديثات أيضًا إضافة خاصية “أبرز النقاط”، التي تتيح للمستخدمين رؤية الأجزاء التي تدعمها كل مرجعية داخل الإجابة. وتم إدخال ميزة “البحث الرائج” والاقتراحات التلقائية أثناء الكتابة، مما يجعل عملية البحث أسرع وأكثر سلاسة.

تأتي هذه التحركات الجديدة من أوبن أي آي بعد أيام قليلة من إعلان الشركة عن اهتمامها بشراء متصفح “كروم” (Chrome) من جوجل، إذا ما أجبرتها وزارة العدل الأمريكية على بيعه، وكانت الشركة قد بدأت بالفعل في تحدي هيمنة جوجل على سوق البحث بإطلاق وضع البحث في شات جي بي تي