تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسميًا تفاصيل ThinkBook 16p بعد ظهوره في MWC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lenovo عن مجموعة من المنتجات الجديدة خلال فعالية Think AI Spring 2025 في الصين، وكان من أبرز ما قدمته جهاز ThinkBook 16p Gen 6، إلى جانب ThinkCentre Neo Ultra 2025.

وعلى الرغم من أن الحاسب المحمول ظهر لأول مرة عالميًا في معرض MWC 2025، إلا أن الشركة لم تُفصّل حينها في المواصفات الأساسية.

لكن خلال الحدث الصيني الأخير، شاركت Lenovo مزيدًا من التفاصيل حول التكوينات التي سيتوفر بها ThinkBook 16p هذا العام. إذ يمكن تجهيز الحاسب بما يصل إلى Intel Core Ultra 9 275HX، وهو معالج كانت الشركة قد لمّحت إليه سابقًا في ظهوره الأول خلال MWC.

ولم تقتصر الخيارات على معالجات إنتل فقط، بل أتاحت Lenovo أيضًا خيار التكوين بوحدة AMD Ryzen 9 8945HX، وهي من سلسلة Dragon Range وتعتمد على بنية Zen 4 بـ16 نواة، مما يوفر أداءً عاليًا لفئة المستخدمين المحترفين.

أما فيما يخص الرسوميات، فكشفت الشركة أن ThinkBook 16p Gen 6 سيدعم إما RTX 5060 Laptop GPU أو RTX 5070 Laptop GPU، مع قدرة إجمالية للأداء تصل إلى 200 واط، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأعمال الإبداعية والألعاب الثقيلة على حد سواء.

ولمن لم يتابعوا تغطية معرض MWC 2025، يأتي الجهاز بشاشة 16 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 240 هرتز، كما أنها تأتي معايرة في المصنع لتوفير دقة ألوان عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الحاسب بتشكيلة غنية من المنافذ تشمل منفذين Thunderbolt 4.

حتى الآن، لم تكشف Lenovo عن تفاصيل التسعير أو التوافر العالمي للجهاز.

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