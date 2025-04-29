شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تدخل قطاع الإنترنت الفضائى بإطلاق أول أقمار مشروع "كويبر" لمنافسة "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أمازون التكنولوجية الأمريكية، بنجاح أول 27 قمراً صناعياً تشغيلياً ضمن مشروعها "كويبر"؛ لتبدأ رسمياً دخولها قطاع الإنترنت الفضائي الذى تهيمن عليه حالياً شركة "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يتولى وزارة الكفاءة الحكومية .

وأوضح موقع (إنفستنج) الأمريكي أنه جرى نشر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض عبر صاروخ "أطلس V" التابع لتحالف الإطلاق المتحد من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وسبق أن أطلقت أمازون قمرين تجريبيين في عام 2023، بينما يهدف مشروع "كويبر" إلى نشر كوكبة تضم 3,236 قمراً صناعياً لتوفير تغطية عالمية لخدمات الإنترنت عريض النطاق.



وتعتزم أمازون بدء تقديم الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، مع التركيز على المناطق المحرومة من الإنترنت، في خطوة تهدف إلى منافسة "ستارلينك"، التي تشغل حالياً أكثر من 7,000 قمر صناعي وتقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين مستخدم في 125 دولة.



ويأتي الإطلاق بعد سلسلة من التأجيلات، فيما تسابق أمازون الزمن للامتثال لمهلة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، التي تلزمها بنشر نصف شبكة أقمارها بحلول منتصف عام 2026.



وقد استثمرت الشركة أكثر من 10 مليارات دولار في المشروع، وأبرمت عقود إطلاق متعددة مع شركات مثل "بلو أوريجن" و"آريان سبيس".



وتُعد خطوة أمازون نحو الإنترنت الفضائي تحركاً استراتيجياً لتوسيع محفظة أعمالها، مستفيدة من بنيتها التحتية الضخمة وخدماتها السحابية لدعم المشروع.