شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الروبوتات ستلعب دوراً في العمليات الجراحية خلال سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن أن الروبوتات يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في إجراء العمليات الجراحية، مؤكدًا أنها ستتفوق على العنصر البشري في هذه العمليات خلال بضع سنوات، والتي قد تصل إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن شركته "نيورالينك" للتكنولوجيا العصبية استخدمت روبوتا لزراعة أقطاب كهربائية في دماغ بشري.



وأكد "ماسك"، خلال منشور عبر منصة X، أن ستحقق السرعة الروبوتات والدقة المطلوبتين، وهو ما اتضح خلال العملية التي أشار إليها في وقت سابق .

جاء ذلك، في ظل جهود إيلون ماسك في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع توليه منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في الأشهر الأخيرة، تراجعت شعبيته، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث بجامعة شيكاجو.

وأظهر استطلاع الرأي أن حوالي ثلثي البالغين يعتقدون أن ماسك مارس نفوذا مفرطا على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن هذا النفوذ ربما يكون في طريقه إلى الزوال.