تكنولوجيا: OnePlus تخفض سعر Watch 3 إلى 349.99 دولار بشكل دائم وتعوّض المشترين الأوائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت OnePlus بيع ساعتها الذكية الجديدة بنظام Wear OS، وهي OnePlus Watch 3، في الولايات المتحدة. المفاجأة كانت أن الساعة وصلت بسعر أعلى بنحو 50٪ مقارنةً بسعر الإطلاق في أسواق أخرى.

ومع ذلك، أعلنت الشركة الآن عن تخفيض كبير في السعر، لكنه لا يعيد الساعة إلى السعر الأصلي المُعلن في فبراير 2025.

أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة شراء OnePlus Watch 3 مباشرة من الموقع الرسمي بسعر 349.99 دولارًا، بدلًا من السعر السابق الذي بلغ 499.99 دولارًا قبل أسابيع قليلة.

وعلى الرغم من أن هذا التخفيض يُعد خطوة إيجابية، فإن السعر الجديد لا يزال أعلى بـ20 دولارًا من السعر الرسمي الذي كُشف عنه عند الإعلان.

وفي تصريح لموقع The Verge، أوضح المتحدث باسم OnePlus، سبنسر بلاك، أن الزيادة السابقة في السعر كانت نتيجة “ظروف السوق الحالية”، لكن بفضل تحسينات في سلسلة التوريد و”مراجعة إضافية”، تمكنت الشركة من تخفيض السعر. وأكد أن السعر الجديد سيكون السعر الرسمي الدائم (MSRP)، ولن يتم تعديله مرة أخرى.

من جانب آخر، أعلنت OnePlus أنها ستُعيد الفرق في السعر لكل من اشترى الساعة بالسعر المرتفع 499.99 دولارًا. وأكدت الشركة أن فريق خدمة العملاء سيتواصل مع هؤلاء المستخدمين لاسترجاع الفارق المالي.

بالإضافة إلى ذلك، ما زالت هناك طرق للحصول على OnePlus Watch 3 بسعر أقل من 349.99 دولارًا. فالطلاب المؤهلون يمكنهم الحصول على خصم 10٪ بعد التحقق من بياناتهم.

كما توفر OnePlus خيار مبادلة جهاز مؤهل مقابل خصم إضافي، يختلف حسب نوع الجهاز وحالته. بل يمكن حتى الحصول على خصم قدره 50 دولارًا مقابل إعادة تدوير أي جهاز قديم، بغض النظر عن حالته، ويُخصم هذا المبلغ مباشرة عند الشراء.

ولمن يرغب في التوفير بشكل أكبر، ما زالت ساعة OnePlus Watch 2 تُعد خيارًا جيدًا. إذ تُعرض حاليًا على أمازون بسعر 209.99 دولارًا، بينما تُباع عبر المتجر الرسمي مقابل 299.99 دولارًا. ولوقت محدود، يمكن الحصول على خصم إضافي قدره 50 دولارًا باستخدام الرمز الترويجي “HELLOMAY” عند الدفع.

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