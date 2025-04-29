شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة أقمار اصطناعية للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الاصطناعية، المجموعة الثالثة من نوعها والتي ستشكل كوكبة إنترنت، في الساعة 4:10 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش -5 بي" مع مرحلة عليا من طراز يوانتشنغ-2 (إكسبيديشن -2) على رأس الصاروخ، حيث دخلت الأقمار الصناعية المدار المحدد مسبقا بنجاح.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 573 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".