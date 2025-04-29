شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع Gemini ليشمل الهواتف القديمة والأجهزة اللوحية والساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن خططها لتوسيع نطاق استخدام المساعد الذكي Gemini ليشمل أجهزة مثل الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، السماعات، وأنظمة الترفيه داخل السيارات العاملة بنظام أندرويد.

وأوضحت الشركة أنها تركز حاليًا على استبدال Google Assistant بمساعد Gemini على الهواتف الذكية المتوافقة، على أن تبدأ لاحقًا في طرحه على باقي الأجهزة.

جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، خلال مكالمة الأرباح للربع الأول من عام 2025.

ووفقًا لنص تصريحات بيتشاي المنشور في مدونة رسمية، فقد دمجت جوجل نماذج Gemini في 15 منتجًا رئيسيًا من منصاتها، مشيرةً إلى أن نحو نصف مليار مستخدم أصبح بإمكانهم الوصول إلى هذه الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن عملية استبدال Google Assistant بـ Gemini بدأت بالفعل العام الماضي، عندما أصبح Gemini المساعد الافتراضي في بعض أجهزة أندرويد الحديثة المختارة. وتخطط جوجل الآن لتوسيع نطاق هذا التحديث ليشمل الهواتف الأقدم أيضًا.

كما أشار بيتشاي إلى أن التركيز سينتقل في وقت لاحق من هذا العام إلى أجهزة أخرى بخلاف الهواتف المحمولة، مثل الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، السماعات، وأنظمة أندرويد أوتوموتيف (AAOS) الخاصة بالسيارات، ليصبح Gemini المساعد الافتراضي عليها.

وتشير هذه الخطوة إلى أن Google Assistant قد يتم إيقافه بشكل كامل مستقبلًا، رغم أن بيتشاي لم يحدد جدولًا زمنيًا أو تفاصيل حول الأجهزة التي ستحصل على التحديث.

وفي سياق متصل، أعلن بيتشاي عن توسيع ميزة “Gemini Live” التي تدعم الكاميرا ومشاركة الشاشة لتشمل جميع أجهزة أندرويد، بعدما كانت مقتصرة فقط على أجهزة بيكسل المتوافقة وسلسلة سامسونج جالاكسي S25. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تتطلب اشتراكًا في خدمة Gemini Advanced للاستفادة منها.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كشفت جوجل عن إطلاق نماذج Gemini 2.5 Pro وGemini 2.5 Flash بنسختها التجريبية، مع خطط لإصدار النسخ المستقرة منها قريبًا. كما تعمل الشركة حاليًا على تطوير نماذج Gemini Robotics لدعم المزيد من الابتكارات في هذا المجال.