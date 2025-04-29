شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام ميزة اكتشاف فقدان النبض على Pixel Watch 3 خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

دخلت جوجل سوق الساعات الذكية متأخرةً، وكانت بدايتها متعثرةً مع إطلاق ساعتها الأولى Pixel Watch أواخر عام 2022 ، ومع ذلك، نجحت الشركة في تعويض تأخرها بإصدار Pixel Watch 2 ، وهو خليفةٌ جديرٌ بالثقة أثبت جاهزية جوجل لمنافسة شركاتٍ أكثر رسوخًا مثل Apple وغيرها . ثم حققت نجاحًا باهرًا بإصدار Pixel Watch 3 ، محتلةً بذلك المركز الأول بين أفضل الساعات الذكية .

ولا توفر ساعة Pixel Watch 3 عمر بطارية استثنائيًا وأجهزة ممتازة وسعرًا معقولًا فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على أفضل ميزات الصحة في فئتها، بما في ذلك ميزة كبيرة لم تتمكن Apple وغيرها من مطابقتها بعد وهى فقدان اكتشاف النبض .

كما هو الحال مع العديد من الميزات الصحية المبتكرة في الساعات الذكية، لم تكن بداية ميزة "كشف فقدان النبض" جيدة، إذ اضطرت جوجل إلى انتظار الموافقة التنظيمية. ورغم أن جوجل أعلنت عنها بالتزامن مع إطلاق ساعة Pixel Watch 3 في أغسطس، إلا أنها لم تكن متاحةً على الإطلاق حتى سبتمبر، وكان ذلك في الاتحاد الأوروبي فقط. واستغرق الأمر حتى فبراير للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، وبدأ طرحها للمستخدمين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر .

ما هو فقدان اكتشاف النبض؟

تعتبر مراقبة معدل ضربات القلب ميزة صحية أساسية في كل ساعة ذكية تقريبًا تم إصدارها في العقد الماضي، و تستطيع ساعة Pixel Watch 3 اكتشاف غياب النبض أثناء ارتدائها على معصمك. وتقوم بذلك باستخدام نفس المستشعرات البصرية المستخدمة لقياس معدل ضربات القلب ، وفي حال عدم وجود نبض، ستتصل ساعتك تلقائيًا بخدمات الطوارئ ، وستفعل ذلك حتى لو كنت فاقدًا للوعي، حيث تُشغّل رسالة آلية تُشارك موقعك وتُخبر المُشغّل بأنه لا يمكنها اكتشاف نبض وأنك لا تستجيب.

مع أن هذا قد يبدو كطريقة للإنذارات الكاذبة، إلا أن ساعة Pixel Watch 3 ستبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم استجابتك قبل إجراء المكالمة ، وتبدأ الساعة باهتزاز خفيف، وإذا حركت ذراعك أو تم رصد نبضك فجأةً، فسيتم إلغاء المكالمة لأنها تفترض أنك بخير.

وتشير جوجل إلى أن هذه "التحققات" قد تحدث أثناء أنشطتك اليومية العادية عندما لا يتمكن مستشعر النبض من الحصول على قراءة جيدة، ولذلك يتم تجاهلها تلقائيًا بمجرد اكتشاف حركة أو نبض ، ويمكنك أيضًا النقر على "أنا بخير" لإلغاء التحقق.

وبعد 15 ثانية من انقطاع النبض والحركة، ستبدأ ساعة Pixel Watch 3 عدًّا تنازليًا لمدة 20 ثانية مع تشغيل صوت عالٍ جدًا ، وعندها، ستحتاج إلى إلغاء المكالمة يدويًا بالضغط على علامة "X" على الشاشة للتأكد من أنك واعي وأن الأمر ليس طارئًا.

وإذا انتهى الأمر بـ Pixel Watch 3 إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، فيمكنك أيضًا مقاطعة الرسالة التلقائية من قبلك أو أي شخص آخر قريب من خلال الضغط على الشاشة حتى يتمكنوا من التحدث إلى عامل الطوارئ مباشرة.

كيفية تشغيل اكتشاف فقدان النبض

لا يتم تفعيل ميزة فقدان رصد النبض تلقائيًا على ساعة Pixel Watch 3، ربما لأن Google ترغب في التأكد من فهمك للميزة ومعرفتك بكيفية عملها. لحسن الحظ، تفعيلها سهل.

إليك الطريقة:



الخطوة 1 : تأكد أولًا من تثبيت أحدث إصدار من نظام WearOS على ساعة Pixel Watch 3، وأن تطبيق Google Pixel Watch على هاتفك الذكي المُقترن مُحدّث ، وستحتاج إلى نظام Wear OS 15.1 على الأقل مع تحديث تطبيق السلامة الشخصية.

الخطوة 2: افتح تطبيق Google Pixel Watch على هاتفك.



الخطوة 3: اختر السلامة والطوارئ .

الخطوة 4: اختر "فقدان اكتشاف النبض" ، إذا لم يظهر هذا الخيار، فتأكد من تواجدك الفعلي في منطقة تتوفر فيها ميزة "فقدان اكتشاف النبض"، وتأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق "السلامة الشخصية" على ساعتك وتطبيق Pixel Watch على هاتفك.

الخطوة 5: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتفعيل الميزة، قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى "السلامة الشخصية" باستخدام حساب جوجل الخاص بك أثناء عملية الإعداد، إذا لم تكن قد فعلت ذلك مسبقًا ، وهذا إلزامي لاستخدام ميزة "كشف فقدان النبض".

الخطوة 6: بمجرد تفعيل ميزة اكتشاف فقدان النبض، ستبدأ ساعة Pixel Watch 3 برصد أي فقدان للنبض فور ارتدائها ، مع ذلك، من المهم أيضًا التأكد من ارتدائها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج.