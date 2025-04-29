شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات أبل الذكية تهدف إلى وضع الذكاء على وجهك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل آبل تطوير نظارتها الذكية الخاصة، حيث تسعى الشركة إلى منافسة ميتا في هذا المجال بمنتج منافس خاص بها، نظارات أبل الذكية التي يُقال إنها تحمل الاسم الرمزي N50 لا تزال قيد التطوير بهدف جلب ذكاء أبل إلى وجهك.

في حين أن تفاصيل المنتجات التي قيد التطوير من قبل شركة Apple غالبًا ما تكون نادرة، إلا أن مارك جورمان في بلومبرج يتمتع بسمعة طيبة في استخراج هذه المعلومات، حيث أخبرنا أن شركة Apple لا تزال مهتمة بتطوير نظاراتها الذكية الخاصة.

لسوء الحظ، لا يزال المنتج القابل للتسويق بعيدًا بعض الشيء، حيث يقول جورمان: "هذا الجهاز ليس قريبًا من الاستعداد بعد، ولكن الفكرة هي تحويل النظارات إلى جهاز ذكاء اصطناعي من Apple".

ومع اندماج ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل تحت مظلة "ذكاء آبل"، يُعدّ دمج هذه المهارات في نظارات أبل الذكية أمرًا منطقيًا تمامًا، ويقول جورمان: "سيقوم المنتج بتحليل البيئة المحيطة وتزويد مرتديه بالمعلومات، إلا أنه لن يصل إلى مستوى الواقع المعزز الحقيقى.

ومن المرجح أن تقوم شركة أبل بتحويل هذه المعلومات إلى اتجاهات الملاحة، وإتاحة الوصول إلى Siri وتوفير الوصول إلى مصادر أوسع للمعلومات، مثل طرق النقل وأوقاته، بحيث تكون هذه الأشياء في متناول اليد دون الحاجة إلى إخراج هاتفك من جيبك.

هذا يجعل خطط أبل تُشبه إلى حد كبير نظارات الذكاء الاصطناعي من ميتا، المُصممة بالتعاون مع راي بان، وهذا هدف جيد أيضًا، فمن بين جميع النظارات الذكية المتوفرة، يبدو أن نظارات راي بان من ميتا هي النموذج الذي لاقى رواجًا، وتتميز نظارات ميتا بتصميمها الأنيق وتقنياتها البسيطة، لكنها حاليًا لا تُقدم سوى تجربة صوتية.

ويقال إن شركة Meta تستهدف إطلاق طراز جديد يتضمن شاشة في عام 2025، وهو ما قد يستمر في إلقاء الظل على جهود Apple في هذا المجال.

لكن إذا كنا نعرف شيئًا عن أبل، فهو أن السبق في طرح منتجاتها في السوق ليس من أولوياتها، فكثيرًا ما أخذت أبل وقتها في تطوير منتجاتها قبل طرح منتج يُرسي معايير جديدة، ومن المرجح أن تكون النظارات الذكية كذلك.

اهتمام أبل بالواقع المعزز راسخ، وقد استثمرت الشركة بكثافة في Apple Vision Pro، مع شائعات عن إمكانية إطلاق نسخة أقل تكلفة بالتزامن مع إطلاق iPhone 17، أي في خريف 2025.

في حين تظل النظارات الذكية والواقع المعزز كيانين منفصلين، فليس من الصعب أن نتخيل أن Apple تأخذ أشياء من Vision Pro إلى تجربة النظارات الذكية، مثل التنقل بالإيماءات.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن Meta هي العلامة التجارية التي يجب مراقبتها فيما يتعلق بالنظارات الذكية من الجيل التالي، حيث من غير المتوقع أن تطلق Apple نظاراتها الذكية الخاصة بها في المستقبل القريب، مع توقع تاريخ 2027 حاليًا.