شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تؤكد مشكلة تضخم بطارية Pixel 7a وتعرض حلاً والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت قد لاحظت أن جهاز Pixel 7a الخاص بك يبدو متضخمًا، فليس الأمر غريبًا، فقد اعترفت جوجل رسميًا بأن بعض وحدات Pixel 7a تعاني من مشكلة تضخم البطارية، وبحسب صفحة الدعم التي تم نشرها مؤخرًا، أكدت الشركة أن الهواتف المتأثرة قد تواجه مشكلات مثل صعوبات في الشحن، استنزاف البطارية بشكل سريع، أو البطاريات المتضخمة.

استجابة لهذه المشكلة، طرحت جوجل برنامجًا لإصلاح الأجهزة، يقدم استبدال البطارية مجانًا أو تعويضًا آخر، ومع ذلك سيكون تحديد أهليتك لهذا البرنامج مرهونًا بعوامل مثل موقعك الجغرافي وما إذا كان جهازك ما يزال ضمن فترة الضمان.

بعض هواتف Pixel 7a قد "تواجه تضخمًا غير متوقع في البطارية"، وفقًا لصفحة الدعم الخاصة بشركة جوجل، وقدمت الشركة قائمة من العلامات التي يمكنك من خلالها تحديد ما إذا كان جهازك يعاني من هذه المشكلة، ومن بين العلامات التي حددتها جوجل هو أن الجسم الخارجي للهاتف قد يصبح أكبر حجمًا أو أكثر سمكًا من المعتاد، وقد تلاحظ أن ظهر الجهاز أصبح بارزًا أو مفصولًا عن بقية أجزاء الجهاز، كذلك قد تلاحظ أن البطارية في الجهاز تنفد بسرعة غير معتادة.

قد تقدم جوجل للأجهزة المتأثرة "استبدالًا مجانيًا للبطارية" أو نوعًا آخر من التعويض، ويعتمد ذلك على حالة ضمان جهازك ودولتك، للتحقق من أهليتك لهذا البرنامج المجاني، عليك زيارة صفحة الدعم الخاصة بجوجل، والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لتسجيل جهاز Pixel 7a، كما سيطلب منك إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، وقد تطلب جوجل منك بعض الأسئلة الإضافية لتأكيد وجود المشكلة في البطارية.

بعد هذا التحقق عبر الإنترنت، سيتم فحص جهازك جسديًا من المهم أن تعرف أن هناك بعض المتطلبات التي يجب أن تتوافر لكي تكون مؤهلًا لهذا العرض، على سبيل المثال لن يكون جهازك مؤهلاً إذا تعرض لأضرار ناتجة عن الأجسام الحادة، أو التلف الناتج عن السوائل أو القوة المفرطة.

أيضًا، سيتم محاسبتك إذا كان الجهاز قد تعرض لتلف غير مغطى بالضمان، مثل شاشة مكسورة أو زجاج غطاء مكسور، ستخبرك جوجل بالتكلفة التقريبية مسبقًا حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ستقوم بإصلاح الجهاز أو إعادته.