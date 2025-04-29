شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: متجر تطبيقات آبل ضخ 5.31 مليار دولار في الاقتصاد الهندي عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم متجر تطبيقات آبل (App Store) بدعم الاقتصاد الهندي بنحو 5.31 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب تقرير جديد أعده البروفيسور في معهد الإدارة الهندي بأحمد آباد، فيسواناث بينغالي، وأوضح التقرير أن حوالي 94% من هذه الإيرادات ذهبت مباشرة إلى المطورين والشركات دون أي عمولة لصالح آبل.

ووصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، هذا الإنجاز بأنه “معجزة اقتصادية” للمطورين في الهند وحول العالم، مشيرًا إلى التأثير الهائل الذي أحدثه متجر التطبيقات في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وقال كوك: “لقد كان متجر التطبيقات معجزة اقتصادية للمطورين في الهند وجميع أنحاء العالم، ونحن سعداء بدعم عملهم. هذا البحث يبرز قوة اقتصاد التطبيقات المزدهر في الهند، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في نجاح المطورين من جميع الأحجام”.

وبحسب الدراسة، فقد حقق المطورون الهنود في عام 2024 إيرادات بلغت 4.65 مليار دولار من بيع السلع والخدمات المادية، و352.9 مليون دولار من الإعلانات داخل التطبيقات، و302 مليون دولار من بيع السلع والخدمات الرقمية عبر متجر التطبيقات.

ويعكس التقرير النمو اللافت للتطبيقات الهندية عالميًا، حيث جاءت نحو 80% من أرباح المطورين في 2024 من مستخدمين خارج الهند. كما تم تحميل التطبيقات المطورة في الهند أكثر من 755 مليون مرة حول العالم، أي ضعف عدد التحميلات المسجلة قبل خمس سنوات. ونجحت العديد من هذه التطبيقات في دخول قائمة أفضل 100 تطبيق في 70 متجرًا حول العالم.

على الصعيد المحلي، زادت تنزيلات التطبيقات من المستخدمين الهنود ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، بينما نمت عائدات المطورين من السوق المحلي أكثر من خمسة أضعاف. كما شهدت قطاعات مثل التجارة السريعة، والاقتصاد التشاركي، وتوصيل الطعام، والسفر، والألعاب الإلكترونية، والترفيه، نموًا قويًا في استخدام التطبيقات.

وسجل المطورون الصغار قفزة ملحوظة في أرباحهم بنسبة 74% بين عامي 2021 و2024، بفضل برامج مثل برنامج الأعمال الصغيرة لمتجر التطبيقات الذي يوفر تخفيضات على نسب العمولة.

كما سلط التقرير الضوء على جهود متجر التطبيقات في حماية المستخدمين والمطورين، حيث منعت آبل ما يزيد عن 7 مليارات دولار من المعاملات الاحتيالية المحتملة بين عامي 2020 و2023، بما في ذلك 1.8 مليار دولار في عام 2023 فقط. وتم رفض أكثر من 1.7 مليون تطبيق خلال هذه الفترة لعدم استيفائها معايير الخصوصية والأمان والجودة.

ويأتي نشر هذه النتائج في وقت تواجه فيه آبل تدقيقًا كبيرًا بسبب بعض سياسات متجر التطبيقات، خاصة في الاتحاد الأوروبي، الذي فرض مؤخرًا غرامة بقيمة 500 مليون دولار على الشركة بزعم تقييدها للمطورين ومنعهم من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج المتجر، مما يعد انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الأوروبي.