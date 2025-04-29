شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 إعدادات أمان يجب استخدامها دائما على جهاز كمبيوتر جديد بنظام Windows والان مع تفاصيل الخبر

من المغري البدء مباشرةً بتخصيص جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11 من حيث التطبيقات، وخلفيات الشاشة، وغيرها، ولا بد من تخصيص بعض الوقت لضبط إعدادات الأمان لمواجهة التهديدات الإلكترونية المُتربصة وأى فيروس أو مشكلة أمنية.

فيما يلي الإعدادات التي يجب القيام بها في كل مرة نحصل فيها على جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11، ولماذا هذه الإعدادات مهمة:

1 قم بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق به

من أوائل الأشياء التي يجب القيام بها على أي جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11 هو تثبيت أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات المتاحة، إذ لا بد من استخدام برنامج مكافحة فيروسات عالي الجودة، لأن التهديدات قد تأتي من مصادر متنوعة: مرفقات بريد إلكتروني مشبوهة، ونوافذ منبثقة تبدو غير ضارة، وحتى إضافات متصفح مزيفة.

2 قم بإيقاف تشغيل تسجيل الدخول بدون كلمة مرور

على الرغم من أن ويندوز يشجعك على تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، إلا أن هذا يُشكل هذا خطرًا أمنيًا جسيمًا، وإذا تمكن أي شخص من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتمكن من الوصول إلى ملفاتك، حتى لو كنت تعيش بمفردك، يمكنك اصطحاب جهاز الكمبيوتر المحمول إلى مقهى أو في رحلة، وإذا سُرق، فسيكون بإمكان من أخذه الوصول الفوري إلى كل شيء عليه، ومن الأسلم تخصيص بعض الوقت لإنشاء كلمة مرور قوية .

3. مراجعة أذونات التطبيق

بعد الانتهاء من الخيارين السابقين، تحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بيانات مثل موقعي، والميكروفون، والكاميرا، ومن الشائع أن تطلب التطبيقات أذونات أكثر من حاجتها، لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من أذونات التطبيق، قد يكون من السهل تجاهل أذونات التطبيق حتى تتعمق في الإعدادات.

على جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان، ثم مرر للأسفل إلى قسم "أذونات التطبيقات". من هناك، يمكننك إدارة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون، والموقع، والكاميرا، والميزات الحساسة الأخرى، وإذا كان أحد التطبيقات قادرًا على الوصول إلى بياناتك ولا تتذكر السبب، فأُوقفه.

4 إيقاف تشغيل بيانات التشخيص البصري

إن إيقاف بيانات التشخيص الاختيارية هو خيار شخصي، مع ذلك، لكنها تجمع عادات التصفح واستخدام التطبيقات ونشاط الجهاز وتوقفها يكون أفضل، حيث يرسل جهاز الكمبيوتر افتراضيًا معلومات أساسية عن نظامك إلى مايكروسوفت.

5 تمكين BitLocker (إذا كان متاحًا)

إذا تستخدم Windows 11 Pro، فإن أحد أذكى الأشياء التي يمكنك القيام بها هو تشغيل BitLocker، إنها أداة تشفير مدمجة تحمي محرك الأقراص بالكامل، مما يعني أنه إذا سرق شخص ما الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فلن يتمكن من إزالة محرك الأقراص الثابتة وتوصيله بجهاز كمبيوتر آخر لعرض ملفاتك، و للعثور عليه، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان ، ثم مرر لأسفل، وابحث ضمن قسم الإعدادات ذات الصلة عن تشفير محرك BitLocker .

6 الحفاظ على سلامة جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لا يفكر معظم المستخدمين فى الأمان إلا عند حدوث أى مشكلة ، ولكن بإجراء بعض التغييرات البسيطة أثناء الإعداد، يمكنك تجنب الكثير من الإحباط والأضرار المحتملة لاحقًا.