شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب الاسم الرمزي لنظارات آبل الذكية مع دعم لميزات Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل على تطوير نظارات ذكية جديدة تشبه النظارات التقليدية، وقد ظهرت مؤخرًا تفاصيل تتعلق بمواصفاتها عبر الإنترنت، وكانت الشركة قد كشفت في يونيو 2023 عن جهازها للواقع المختلط Vision Pro، الذي طُرح للبيع في أسواق محددة بسعر 3,499 دولار أمريكي.

وتشير التقارير إلى أن النظارات الذكية المرتقبة من آبل ستشبه إلى حد كبير نظارة Project Orion التجريبية التي كشفت عنها ميتا العام الماضي، أو نظارات Ray-Ban Meta الذكية التي تباع بسعر يصل إلى 379 دولارًا.

ووفقًا لمارك جورمان من وكالة بلومبرغ، فإن النظارات الجديدة تحمل الاسم الرمزي “N50”، ومن المتوقع أن تنافس النظارات الذكية القادمة من ميتا، والتي يُنتظر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام مع شاشة صغيرة ودعم لتطبيقات، على عكس نظارات Ray-Ban Meta.

وأشار جورمان إلى أن نظارات آبل ستتمكن من “تحليل البيئة المحيطة وتزويد المستخدم بالمعلومات”، لكنها في الوقت ذاته “لن تصنف كنظارة واقع معزز (AR) حقيقية”، وأكد أن النظارات لا تزال بعيدة عن مرحلة الإطلاق التجاري، لكنها ستحمل ميزات Apple Intelligence.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل لم تحسم قرارها بعد بشأن تزويد نظاراتها بقدرات تصوير الوسائط مثل الكاميرا أو الميكروفون، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وتتيح نظارات Ray-Ban Meta للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل الفيديو باستخدام كاميرا وميكروفون مدمجين، كما تحتوي أيضًا على سماعة مدمجة.

وبحسب تقارير أخرى، قد تطلق آبل نظاراتها الذكية وسماعات AirPods مزودة بكاميرات بحلول عام 2027. كما أوضحت تقارير أن تطوير نظارات الواقع المعزز الخاصة بالشركة قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات إضافية، بسبب التحديات اللوجستية المتعلقة بتحقيق التوازن بين خفة الوزن، وعمر البطارية، والسعر المناسب للمستهلكين.