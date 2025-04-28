شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos توفر اختصارًا مخفيًا للانتقال من "اسأل الصور" إلى البحث الكلاسيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز Google Photos باختصار مخفي يتيح للمستخدمين الانتقال من البحث المُدار بواسطة "اسأل الصور" إلى تجربة البحث الكلاسيكي، حيث كُشف النقاب عن ميزة "اسأل الصور" لأول مرة في مؤتمر جوجل للمطورين العام الماضي، وبدأت في طرحها للمستخدمين في سبتمبر 2024، وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إجراء استعلامات باللغة الطبيعية للعثور على صور ذات صلة من صورهم ومقاطع الفيديو المخزنة على جوجل درايف، كما يمكنهم التواصل مع جيميني لتحديد موقع صورة معينة، في حال لم يُعطِ الاستعلام الأول النتيجة الصحيحة.

اختصار مخفي لتجاوز "اسأل الصور" في Google Photos

تم اكتشاف هذا الاختصار لأول مرة بواسطة 9to5Google، ويمكن للمستخدمين غير المشتركين في خدمة جيميني المتقدمة الوصول إلى واجهة البحث الكلاسيكي في Google Photos افتراضيًا، أما المشتركون في خدمة جيميني المتقدمة، فيحصلون على واجهة "اسأل الصور" جديدة تحل محل واجهة البحث التقليدية.

تتيح ميزة "اسأل الصور" للمستخدمين الاستفادة من إمكانيات جيميني لتحديد موقع صورة معينة من خلال وصفها، ومع ذلك، وجد العديد من المستخدمين أنها بطيئة وغير موثوقة في بعض الأحيان، وتوفر واجهة "اسأل الصور" زرًا صغيرًا في منتصف الشاشة للانتقال إلى واجهة البحث التقليدية، ولكن قد يكون من غير المريح الدخول إلى "اسأل الصور" أولًا ثم الانتقال إلى علامة تبويب البحث القديمة.

تتوفر أيضًا طريقة أسرع. يمكن للمستخدمين النقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة "اسأل الصور"، الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى من واجهة Google Photos، للانتقال بسرعة إلى البحث التقليدي. ونظرًا لأن البحث الكلاسيكي يدعم أيضًا استعلامات اللغة الطبيعية، يمكن للمستخدمين العثور على الصور بشكل أسرع في سير عمل مألوف.

للعودة إلى "اسأل الصور"، يمكن لمستخدمي Gemini Advanced النقر ببساطة على أيقونة "اسأل الصور" مرة أخرى، وسيتم نقلهم إلى التجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يشير المنشور إلى أن طريقة النقر المزدوج هذه لا تعمل على تطبيق Google Photos لنظام iOS. لم يتمكن فريق Gadgets 360 من التحقق من هذا الادعاء.

يُتيح تطبيق Ask Photos أيضًا للمستخدمين طرح استفسارات بناءً على مجموعات الوجوه أو العلاقات المحفوظة في تطبيق Google Photos. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنهم أيضًا البحث بناءً على موقع الصورة أو تاريخ التقاطها، ومحتواها، والمراجع السياقية للصورة أثناء محادثة مع Gemini.