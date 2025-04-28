تكنولوجيا: إطلاق AMD Radeon RX 9070 GRE المؤكد: بطاقة رسومات RDNA 4 الاقتصادية ستصل في بداية مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريبات سابقة، أكدت AMD رسميًا إطلاق بطاقة الرسومات Radeon RX 9070 GRE في الصين. تعمل البطاقة بمعالج رسومات NAVI 48، الذي يستخدم أيضًا في RX 9070 و 9070 XT، مع ذاكرة VRAM بحجم 12 جيجابايت.

قامت شركة JD.com الصينية بإدراج طرازات RX 9070 GRE AIB للطلب المسبق، مع بدء الشحن في 8 مايو. وعلى الرغم من تسريبات سابقة ادعت تأجيل الإطلاق إلى الربع الرابع من 2025، إلا أن AMD أكدت صحة التاريخ.

لا تقدم AMD تصميمًا مرجعيًا لهذه البطاقة، وبالتالي ستكون متاحة فقط من شركات تصنيع أخرى مثل ASUS بسعر يبدأ من 4,199 يوان (حوالي 450 دولارًا).

لم تكشف AMD بعد عن موعد الإطلاق العالمي، لكن من المتوقع أن يتبع نفس الاستراتيجية التي اتبعتها مع RX 7900 GRE.

مواصفات RX 9070 GRE:

معالج رسومات NAVI 48

48 وحدة حسابية (3,072 معالج تدفق)

12 جيجابايت VRAM GDDR6 بسرعة 18 جيجابت في الثانية

عرض نطاق ترددي للذاكرة 432 جيجابايت/ثانية

TDP: 220 واط

تردد رفع يصل إلى 2,790 ميجاهرتز

أداء الألعاب:

تدعي AMD أن RX 9070 GRE أسرع بنسبة 6% من RX 7900 GRE في دقة 1440 بكسل مع أعلى الإعدادات في 30 لعبة. ومع ذلك، يفضل عدم الاعتماد على هذه الأرقام دون مزيد من الاختبارات المستقلة.

إذا كانت البطاقة تحقق هذه الادعاءات، فستوفر قيمة جيدة مقابل سعرها البالغ حوالي 450 دولارًا، بشرط توفرها بالأسعار الرسمية.

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