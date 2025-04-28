شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحتفل بمهمة ستارلينك رقم 250 بصورة مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت شركة SpaceX بإطلاق برنامج Starlink المخصص رقم 250 من خلال صورة مذهلة تظهر صاروخها Falcon 9 وهو يتجه إلى المدار.

تُظهر الصورة ذات التعريض الطويل الصاروخ في طريقه إلى الفضاء، وتتضمن أيضًا العديد من مسارات النجوم والأضواء الساطعة على طول ساحل الفضاء في فلوريدا.

انطلقت المهمة من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وكان صاروخ فالكون 9 يحمل 23 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك، منها 13 قمرًا مزودًا بإمكانيات البث المباشر إلى الخلايا، إلى مدار أرضي منخفض.

أطلقت أول عملية إطلاق مخصصة لشبكة ستارلينك في مايو 2019، حيث نُشرت الدفعة الأولى من 60 قمرًا صناعيًا عاملًا لخدمة الإنترنت ستارلينك. ومنذ ذلك الحين، زادت سبيس إكس وتيرة رحلات ستارلينك بشكل ملحوظ، مما مكّنها من توسيع نطاق كوكبتها بسرعة على مدار السنوات الست الماضية.

نُفِّذت جميع عمليات نشر الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ فالكون 9، وهو الصاروخ الرئيسي لشركة سبيس إكس ، وقد انخفضت تكاليف المهمة بشكل كبير من خلال إعادة استخدام معززات المرحلة الأولى في مهام متعددة ، كما تقوم الشركة باستعادة وإعادة استخدام أغطية الصواريخ، مما يعزز الكفاءة ويقلل النفقات.

لدى سبيس إكس الآن أكثر من 8000 قمر صناعي من سلسلة ستارلينك تدور حول الأرض، مما يوفر إنترنت عالي السرعة عريض النطاق لأكثر من 5 ملايين عميل حول العالم ، وتهدف الشركة، التي يقودها إيلون ماسك، إلى نشر حوالي 12000 قمر صناعي، على الرغم من حصولها على موافقة الجهات التنظيمية على إمكانية توسيعها لتصل إلى 34400 قمر صناعي.

على الرغم من أن مجموعة ستارلينك الحالية توفر بالفعل تغطية عالمية، إلا أن توسيعها بشكل أكبر سيعزز عناصر مثل سعة الشبكة وسرعتها وموثوقيتها، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم.

وكانت مهمة الإطلاق هي الرحلة العشرين لمعزز المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9، الذي أطلق في السابق Crew-5، ومركبة الفضاء GPS III 06، وInmarsat I6-F2، وCRS-28، وIntelsat G-37، وNG-20، وTD7، و12 مهمة Starlink.

وتستعد سبيس إكس بالفعل لإطلاق ستارلينك التالي من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.