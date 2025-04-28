شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة التجريبية الثانية من iOS 18.5 متوفرة: مزيد من المزايا قادمة لمستخدمي آيفون 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتقلت نسخة iOS 18.5 التجريبية إلى المرحلة الثانية، مع سعي آبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إصدار التحديث العام لجميع مستخدمي آيفون، كنا قد استعرضنا بالفعل تفاصيل التحديث التجريبي الأول لنظام iOS 18.5 الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر، أما الآن فتشير النسخة التجريبية الثانية إلى أننا أصبحنا أقرب إلى الإعلان عن التحديث الأكبر iOS 19 خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر المطورين WWDC 2025 في يونيو المقبل.

في التحديث الأول لـ iOS 18.5، أتاحت آبل للمستخدمين تخصيص شكل تطبيق البريد الإلكتروني، حيث أصبح بالإمكان إخفاء صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال من خلال الإعدادات، بالإضافة إلى ذلك شهد قسم "AppleCare والضمان" تغييرات طفيفة مع تصميم أكثر نظافة وأناقة.

أما فيما يخص النسخة التجريبية الثانية من iOS 18.5، فلم تظهر مزايا جديدة بارزة للمستخدمين حتى الآن، إذ يبدو أن التحديث يركز بالأساس على تعزيز استقرار النظام، وهو أمر لا يقل أهمية بالنسبة لمستخدمي آيفون، ومعظم التحسينات الحالية تتركز على أداء النظام، وإذا كنت تنتظر ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من آبل، فستضطر إلى الانتظار حتى إطلاق تحديث iOS 19 في وقت لاحق من هذا العام.

ليس من المفاجئ أن تعتمد آبل سياسة التريث فيما يتعلق بالكشف عن ميزات جديدة، ومن غير المتوقع أن يقدم تحديث iOS 18.5 إضافات كبرى، بما يتماشى مع جدول الشركة الزمني قبل بدء طرح النسخة التجريبية للمطورين من نظام iOS 19.

تشير تقارير عديدة إلى أن آبل تخطط لإجراء تغييرات جذرية مع iOS 19، من ضمنها تصميم جديد للأيقونات وخيارات تخصيص أوسع. كما قد نشهد استقدام بعض المزايا المستوحاة من أندرويد لمستخدمي آيفون، بالإضافة إلى تحسين التكامل مع نظامي iPadOS وmacOS.