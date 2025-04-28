تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف ألوان وسعر ومواصفات ساعة Huawei Watch 5 الذكية الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل هواوي حاليًا على تطوير ساعة ذكية جديدة من الفئة الرائدة، هي Huawei Watch 5. ظهرت الساعة مؤخرًا في بعض الشهادات التنظيمية، قبل أن يتم تسريب معلومات جديدة كشفت عن تصميمها وألوانها وسعرها العالمي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

وبحسب المعلومات المسربة من المسرب المعروف Sudhanshu Ambhore، التي شاركها حصريًا مع موقع 91Mobiles، ستتوفر Huawei Watch 5 بنسختين من حيث الحجم، هما 42 ملم و46 ملم. من خلال الصور المسربة، يظهر أن الساعة ستطرح بعدة خيارات لونية تشمل الأزرق والأخضر والبني والأسود والأبيض والبيج/الذهبي.

كذلك، ستتوفر خيارات متعددة للأحزمة مثل حزام من الفولاذ المقاوم للصدأ، وآخر من السيليكون، وخيار آخر من القماش.

يعتمد التصميم على قرص دائري مع حواف ضيقة، ويضم عناصر تصميمية مثل تاج دوار على الجانب الأيمن للتنقل، وزر مادي، إلى جانب تصميم بيضاوي الشكل مع فتحتين. من الأسفل، تضم الساعة مستشعرات لقياس نبض القلب ودبابيس مغناطيسية مخصصة للشحن.

أما بالنسبة للأسعار، فمن المتوقع أن تبدأ Huawei Watch 5 بسعر 499 يورو للنسخة الأساسية. بينما تصل الأسعار إلى 549 يورو و599 يورو للنسخ الأعلى، التي تختلف بحسب اللون، نوع الحزام، وحجم الساعة.

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