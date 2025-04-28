تكنولوجيا: تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الرائدة الجديدة BZ7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تويوتا رسميًا عن سيارتها الكهربائية الجديدة BZ7 خلال فعاليات معرض Auto Shanghai 2025. جاء تطوير هذا الطراز بالتعاون مع شركة Guangzhou Automobile Group Co (GAC)، لينضم إلى مجموعة سيارات البطارية الأخرى من تويوتا، مثل BZ4X وBZ3.

حتى الآن، أصدرت تويوتا عددًا محدودًا من التفاصيل حول سيارة BZ7، حيث وصفتها بأنها سيارة سيدان كهربائية رائدة. يبلغ طول السيارة نحو 200 بوصة (ما يعادل تقريبًا 5080 ملم).

اعتمد تصميم BZ7 الخارجي والداخلي بشكل كبير على المفهوم الأصلي الذي تم الكشف عنه عام 2024، مع مستشعر Lidar مثبت على مقدمة السقف، بالإضافة إلى شريط إضاءة أمامي ومصابيح أمامية تشبه تلك المستخدمة في طراز تويوتا بريوس.

أحد التغييرات الملحوظة مقارنة بالنموذج المفاهيمي هو إضافة مقابض أبواب تقليدية. داخل المقصورة، اعتمدت السيارة مقاعد جلدية بيضاء، مع تشطيبات خشبية وإضاءة محيطية أنيقة. كما حصلت على نظام ترفيهي أكبر يدعم نظام هواوي HarmonyOS.

حتى الآن، لم تكشف تويوتا عن تفاصيل إضافية تتعلق بمجموعة نقل الحركة الخاصة بالسيارة. تخطط الشركة لإطلاق BZ7 في السوق الصينية خلال العام المقبل، وفقًا لما جاء في بيانها الصحفي الأخير.

وتشير الشائعات إلى أن السعر المبدئي للسيارة سيبدأ من حوالي 170,000 يوان صيني (ما يعادل نحو 23,400 دولار). ورغم أن تويوتا لم تؤكد بعد نيتها طرح BZ7 في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث تبيع حاليًا طرازات كهربائية مثل BZ4X، إلا أن المعلومات الحالية تجعل هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا.

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