شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يُقدّم الآن نسخة "خفيفة" من Deep Research لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوسّع OpenAI نطاق وكيل الذكاء الاصطناعي Deep Research ليشمل جميع مستخدمي ChatGPT، حيث أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها تُقدّم الآن نسخةً "مُخفّضة" من الأداة لجميع مستخدمي المنصة، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على المشتركين المدفوعين، وسيعمل هذا الإصدار من Deep Research بنموذج o4-mini AI، وسيكون متاحًا بحدود أسعار مُحدّدة، يأتي توسيع نطاق وكيل الذكاء الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من إتاحة Google لنموذج Deep Research لجميع المستخدمين.

في منشورٍ على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن الحساب الرسمي لـ OpenAI عن توسيع نطاق Deep Research، وبهذه الخطوة، سيتمكن المستخدمون المجانيون من الوصول إلى وكيل الذكاء الاصطناعي لأول مرة، بينما سيحصل المشتركون المدفوعون على حدود أسعار أعلى. وقالت شركة الذكاء الاصطناعي إنها بدأت بتشغيل الميزة بنموذج o4-mini AI، مما يجعل استخدام الأداة فعالًا من حيث التكلفة.

مع هذا، سيحصل مستخدمو ChatGPT المجانيون على خمسة استعلامات بحث عميق خفيفة شهريًا، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني. سيحصل مستخدمو ChatGPT Pro، الذين كانوا يستخدمون سابقًا 100 استعلام شهريًا، الآن على 250 استعلامًا في نفس المدة.

بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يتم تحويل الاستعلامات تلقائيًا إلى الإصدار الخفيف. يمكن لمستخدمي باقات Plus وTeam إجراء 25 استعلام بحث عميق شهريًا. سيتمكن مشتركو Enterprise وEdu من الوصول إلى هذا الإصدار الأسبوع المقبل، بحدود أسعار مماثلة لباقة Team.

وتقول OpenAI إن الإصدار الخفيف من Deep Research "يكاد يكون بنفس ذكاء" الإصدار العادي، مع انخفاض تكلفة معالجته. ستكون الردود أقصر من الإصدار العادي، لكن الشركة تؤكد أن جودة الردود لن تتأثر.