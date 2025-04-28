تكنولوجيا: وصول مجموعة هدايا Anker x Karina الجديدة مع جهاز باور بنك 3 في 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Anker مجموعة هدايا جديدة بالتعاون مع شركة Karina Melynychuk الشهيرة. تتمحور هذه المجموعة حول جهاز Anker Power Bank (10K, Fusion, Built-In USB-C Cable)، الذي تم طرحه لأول مرة في مايو 2024.

تتضمن مجموعة Anker x Karina الجديدة باور بانك 3 في 1 بلون وردي أو بنفسجي، بالإضافة إلى حقيبة شفافة لحمل الجهاز، وملصق مزدوج الوجه يظهر Karina من الجهتين، وبطاقتين تذكاريتين إصدار محدود.

كما تأتي المجموعة ضمن عبوة مميزة تجمع بين شعار Anker المصمم على شكل برق وصورة Karina، وتحتوي العلبة على فواصل داخلية تجعلها قابلة لإعادة الاستخدام لأغراض التخزين.

تحافظ نسخة الباور بانك في هذه المجموعة على نفس المواصفات التقنية للإصدار الأصلي. يأتي الجهاز بسعة 10,000 مللي أمبير، مع كابل USB-C مدمج يدعم إخراج طاقة يصل إلى 30 واط.

ووفقًا لشركة Anker، يمكن لهذا الباور بانك شحن هاتف iPhone 15 Pro حتى 50% خلال 25 دقيقة فقط. كذلك، يحتوي الجهاز على منفذ USB-C إضافي يسمح بشحن جهازين في نفس الوقت، كما أن دبابيس الشحن القابلة للطي تتيح استخدامه كشاحن حائطي عند الحاجة.

يعرض الجهاز مستوى شحن البطارية المتبقي عبر شاشة رقمية، وتقوم مستشعراته بمراقبة درجة الحرارة حوالي 3,000,000 مرة يوميًا لضمان الحماية من ارتفاع الحرارة. يتميز المنتج أيضًا بحجمه المدمج الذي يبلغ 108 × 51 × 31 مم، ووزنه الخفيف نسبيًا عند 250 جرامًا.

في الصين، تتوفر مجموعة Anker x Karina Energy Gift Box 3-in-1 بسعر 379 يوان صيني (حوالي 52 دولارًا أمريكيًا). وللتذكير، يتوفر جهاز Anker Power Bank (10K, Fusion, Built-In USB-C Cable) أيضًا في عدة أسواق عالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة بسعر 44.99 دولارًا عبر Amazon.

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