تكنولوجيا: تحسينات قوية تصل إلى ساعة Huawei Watch Ultimate في تحديث جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ هواوي في طرح تحديث عالمي جديد لساعة Ultimate Watch الذكية. يحمل هذا التحديث إصدار البرامج الثابتة رقم 5.0.0.23 (SP1C00M03)، ويأتي بحجم 36.82 ميغابايت.

يُعد هذا الإصدار آخر تحديث يعتمد على نظام HarmonyOS 5.0، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024، وجلب معه ميزات مهمة مثل دعم الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى تطبيق الجولف الجديد.

يُعد التحديث 5.0.0.23 تحديثًا بسيطًا نسبيًا، حيث يتضمن تحسينين رئيسيين لمستخدمي ساعة Ultimate. أولًا، أصبح بإمكان لاعبي الغولف الآن التبديل بين الساحات والأمتار كوحدات لقياس المسافات أثناء اللعب على ملاعب الجولف. ثانيًا، حسّنت Huawei استقرار النظام، رغم أنها لم توفّر تفاصيل إضافية في سجل التحديث الرسمي.

في المقابل، غابت ميزة الدفع عبر NFC عن هذا التحديث. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه الميزة في عام 2024، وقد وفّرتها مؤخرًا لمستخدمي ساعتي Watch GT 5 وWatch GT 5 Pro في أوروبا، مما يتيح لهم حفظ تفاصيل بطاقاتهم في محفظة Quicko والدفع مباشرةً من خلال الساعة دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو محفظة تقليدية.

حتى الآن، لم تُؤكّد هواوي ما إذا كانت ميزة الدفع عبر NFC ستصل لاحقًا إلى ساعة Watch Ultimate أو متى قد يتم ذلك.

يُطرح التحديث الجديد تدريجيًا لمستخدمي Huawei Watch Ultimate، ولا توجد حتى اللحظة معلومات دقيقة حول موعد توافره لجميع المستخدمين حول العالم. يمكن تثبيت البرامج الثابتة الجديدة عبر تطبيق Huawei Health من خلال التوجه إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديثات البرامج > التحقق من وجود تحديثات.

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