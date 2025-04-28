علوم وتكنولوجيا

لنقل البيانات.. الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا

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واس- شيتشانغ 0 تبليغ

لنقل البيانات.. الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين عن إطلاق القمر الاصطناعي "تيانليان II-05" بنجاح، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.
وجرى الإطلاق بواسطة صاروخ من طراز "لونغ مارش-3 بي"، حيث دخل القمر مداره المخطط له بنجاح.
وينتمي "تيانليان II-05" إلى الجيل الثاني من أقمار نقل البيانات، ويعمل في مدار جغرافي متزامن مع الأرض.

خدمات نقل البيانات

ومن المقرر أن يقدم خدمات نقل البيانات، والقياس عن بُعد، والتتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة والأقمار الاصطناعية لرصد الموارد، بالإضافة إلى دعم عمليات إطلاق المركبات الفضائية.
وتُعد هذه المهمة رقم 572 ضمن سلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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