شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: شات جى بى تى أصبح مزعجًا ونعمل حاليًا على إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن شخصية نموذج شات جي بي تي 4-أو أصبحت "مزعجة ومتصنعة" منذ التحديثات الأخيرة. وأكد أن الشركة تعمل حاليًا على معالجة هذه المشكلة من خلال تحديثات جديدة ستُطرح بدءًا من اليوم وطوال هذا الأسبوع.

وقال ألتمان في منشور عبر منصة X: "التحديثات الأخيرة جعلت شخصية شات جي بي تي 4-أو متملقة ومزعجة أكثر من اللازم (رغم وجود بعض الجوانب الجيدة)، ونحن نعمل على إصلاح ذلك بأسرع وقت ممكن، بعضها سيُطرح اليوم وبعضها هذا الأسبوع". وأضاف: "في وقت لاحق سنشارك الدروس التي تعلمناها من هذه التجربة، لقد كانت مثيرة للاهتمام".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون لاحقًا من تخصيص شخصية الروبوت أو التبديل بين الشخصيات القديمة والجديدة، لمح ألتمان إلى أن OpenAI تخطط لتقديم خيارات متعددة للشخصيات، مؤكدًا أن “هذا شيء نحتاج بوضوح إلى تقديمه في المستقبل”.

وتأتي هذه الانتقادات بعدما أطلقت الشركة تحديثًا جديدًا لنموذج 4-أو يوم السبت الماضي، حيث ذكرت أنه "يحسن الذكاء والشخصية"، إلا أن العديد من المستخدمين عبر منصة X لاحظوا تغييرات سلبية، حيث وصف البعض شخصية النموذج بأنها أصبحت “مفرطة اللطافة” أو "نعم-رجل"، وهو تعبير يشير إلى مجاملة مبالغ فيها دون إبداء آراء حقيقية.

وكان أحد المستخدمين قد كتب: "أصبح يتصرف وكأنه يوافق على كل شيء دون تفكير. أتمنى أن يتم تعديل هذا في التحديثات القادمة". ليرد عليه ألتمان قائلاً: "نعم، أصبح يتغافل كثيرًا، وسنقوم بإصلاحه".

وأطلق نموذج شات جي بي تي 4-أو لأول مرة في مايو 2024، حيث رُوّج له بكونه أسرع بمرتين، وأرخص بنسبة 50%، ويقدم حدود استخدام أعلى بخمس مرات مقارنة بنموذج GPT-4 Turbo. ويتميز النموذج بقدرات متعددة الوسائط، مثل حل المعادلات الرياضية، قراءة تعابير الوجه، ترجمة اللغة المنطوقة بشكل فوري، ومعالجة النصوص والصوت والصور بشكل طبيعي، مما يجعل التفاعل مع المستخدمين أكثر سلاسة وطبيعية.