شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air الأنحف على الإطلاق: 5 مزايا فائقة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت تسريبات صور هاتف iPhone 17 Air الجديدة الإنترنت، مما أثار حماسة عشاق التقنية حول العالم. وكشفت التسريبات عن تصميمه فائق النحافة بسمك يبلغ 5.65 ملم فقط، ما يجعله، وفقًا لمقطع فيديو مسرب، نحيفًا كالقلم الرصاص. ورغم بعض التنازلات المتوقعة للحفاظ على هذا التصميم الرشيق، إلا أن الشائعات تؤكد أن iPhone 17 Air سيكون بمواصفات قريبة من فئة “برو”. نستعرض فيما يلي أبرز خمس مزايا مرتقبة للهاتف الجديد:

1. ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت

أشار المحلل الشهير مينغ-تشي كو إلى أن آبل قد تزود كلًا من iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro بذاكرة RAM موحدة بسعة 12 جيجابايت. هذه الخطوة، إن صحت، تمثل تحولًا في استراتيجية الشركة المعتادة التي كانت تميز فئة Pro Max بسعة أكبر. ويُتوقع أن يعزز هذا التحديث أداء الهاتف بشكل كبير، خاصة مع تزايد الطلبات على قدرات الذكاء الاصطناعي وأداء المهام المتعددة.

2. تحسين عمر البطارية رغم النحافة

أثارت نحافة iPhone 17 Air تساؤلات حول قدرة البطارية. لكن تقارير سابقة أكدت أن آبل تعمل على تطوير ابتكارات تضمن أداء بطارية قوي، من خلال إعادة تصميم الشاشة والمعالجات الداخلية لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى استخدام خلايا بطارية عالية الكثافة توفر طاقة أكبر ضمن حجم أصغر.

3. مودم 5G داخلي من تصميم آبل

من التغييرات البارزة المرتقبة أن يعتمد iPhone 17 Air على مودم 5G من تطوير آبل، بدلًا من المودم الذي توفره شركة كوالكوم حاليًا. ويتوقع أن يدعم هذا المودم سرعات تحميل تصل إلى 4 جيجابت في الثانية، مع تقارير تشير إلى توفير مودم C1 الجديد المخصص، الذي سيساهم في تقليل استهلاك الطاقة أثناء الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

4. شريحة A19 الجديدة

بالنسبة للأداء، سيحصل iPhone 17 Air على شريحة A19 القياسية من آبل، في حين ستحصل الإصدارات البرو على نسخة A19 Pro الأعلى أداءً. ورغم ذلك، يتوقع أن تقدم الشريحة القياسية أداءً قويًا يلبي احتياجات معظم المستخدمين، مع المحافظة على سعر أكثر تنافسية مقارنة بإصدارات البرو.

5. شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز

في خطوة منتظرة، ستقدم آبل شاشات ProMotion بتردد 120 هرتز لكامل سلسلة iPhone 17، بما في ذلك iPhone 17 Air، إلى جانب ميزة العرض الدائم Always-On Display. بالإضافة لذلك، تشير الشائعات إلى تطوير طلاء مقاوم للانعكاسات والخدوش، مما سيعزز وضوح الشاشة ومتانتها، ويقلل من الحاجة لاستخدام واقيات الشاشة.