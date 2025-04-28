شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف دعم ترموستات Nest القديمة بدءًا من 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل هذا الأسبوع أنها ستتوقف عن دعم أو إصدار تحديثات برمجية للترموستات Nest Learning من الجيل الأول والثاني بدءًا من 25 أكتوبر المقبل، كما ستتوقف الشركة عن إطلاق أي منتجات جديدة من Nest في أوروبا.

ويعني ذلك أن مالكي ترموستات Nest الذين تم إصدارها في عامي 2011 و2012 (بالإضافة إلى النسخة التي تم إصدارها في أوروبا في 2014) لن يحصلوا على أي تحديثات جديدة، ولن يتم دعم أجهزتهم في تطبيقات Nest وHome، ومع ذلك، سيكون بإمكانهم ضبط درجة الحرارة والجداول الزمنية مباشرة على أجهزتهم.

وقالت جوجل في بيان لها: “لتوجيه كامل استثماراتنا نحو [التطورات المستقبلية] وتقديم أحدث الميزات في أحدث أجيال ترموستات Nest لدينا، سننتقل بعيدًا عن دعم ثلاثة من أقدم أجهزتنا، والتي مضى عليها أكثر من عقد من الزمان.”

أما بالنسبة لسبب توقفها عن إطلاق ترموستات Nest في أوروبا، أضافت الشركة: “تتميز أنظمة التدفئة في أوروبا بتنوع في الأجهزة والمتطلبات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير منتجات تلائم مجموعة متنوعة من المنازل.” ومع ذلك، ستستمر مبيعات أجهزة Nest الحالية في أوروبا حتى نفاد الكمية.