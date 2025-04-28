شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم من الوقت يستغرقه البلاستيك ليتحلل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر البلاستيك في كل مكان، من مواد التغليف اليومية إلى الأدوات الطبية الأساسية، ولكن بمجرد التخلص منه، لا تختفي هذه المواد ببساطة، بل تبقى لعقود، بل لقرون، مشكّلةً تهديدات بيئية طويلة الأمد، في الوقت نفسه، لا يُعاد تدوير سوى 9% من البلاستيك عالميًا.

يُشتق البلاستيك من البترول ولا يوجد في الطبيعة، تختلف روابطه الكربونية عن تلك الموجودة في الطبيعة، مما يجعل تحلله أصعب وأكثر استهلاكًا للطاقة.



بلاستيك

أسرعها تحللًا، أعقاب السجائر، تستغرق خمس سنوات، تليها الأكياس البلاستيكية بعد 20 عامًا، وأكواب القهوة المبطنة بالبلاستيك بعد 30 عامًا، وفقًا لبيانات شركة تشاريوت للطاقة.

المدة المُقدّرة لتحلل المواد

أعقاب السجائر: 5 سنوات

الأكياس البلاستيكية: 20 سنة

أكواب القهوة المبطنة بالبلاستيك: 30 سنة

المصاصات البلاستيكية: 200 سنة

حلقات علب الصودا: 400 سنة

الزجاجات البلاستيكية: 450 سنة

فرشاة الأسنان: 500 سنة

الحفاضات التي تُستخدم لمرة واحدة: 500 سنة

الستايروفوم: 500 سنة

خيط الصيد: 600 سنة



الأشياء الأكثر متانة تدوم لفترة أطول بكثير، تستغرق المصاصات البلاستيكية 200 سنة لتتحلل، وحلقات علب الصودا: 400 سنة، والزجاجات البلاستيكية: 450 سنة، وتستغرق أدوات النظافة اليومية، مثل فرشاة الأسنان والحفاضات، حوالي 500 سنة - تمامًا مثل الستايروفوم.

يتصدر خيط الصيد القائمة، حيث يمكن أن يبقى في البيئة لمدة 600 عام، وهذا يُضرّ بشكل خاص بالحياة البحرية، إذ غالبًا ما يُعلق بها أو يُبتلع، مما يُؤدي إلى عواقب وخيمة.

من المهم أيضًا ملاحظة أن البلاستيك لا يُعاد تدويره عادةً إلا مرة أو مرتين قبل أن يتحلل ويصبح غير صالح للاستخدام، هذا يعني أن حتى البلاستيك المُعاد تدويره سينتهي به المطاف في مكبات النفايات، أو يُحرق، أو يتسرب إلى المحيط.