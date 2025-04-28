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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين الرسائل والمكالمات.. ما الذى يفعله سكان العالم على الإنترنت يوميًا خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر
البيانات ووجهات النظرتم الحصول على البيانات التي استخدمناها لإنشاء هذا الرسم البياني من موقع Exploding Topics، ويمكن الاطلاع عليها أدناه:
انترنت
رسائل البريد الإلكتروني المرسلة: 231,400,000، 333,220,000,000
الرسائل النصية المرسلة: 16,000,000، 24,040,000,000
عمليات بحث جوجل: 5,900,000، 8,500,000,000
اللقطات المشتركة على سناب شات: 2,430,000، 3,500,000,000
المحتوى المشترك على فيسبوك: 1,700,000، 2,450,000,000
التمرير السريع على تيندر: 1,100,000 1,580,000,000
تغريدات مُشاركة على تويتر 347,200 499,970,000
ساعات البث 1,000,000 ساعة 1,440,000,000 ساعة
ساعات اجتماعات زووم 104,600 ساعة 150,620,000 ساعة
ولكن ليس كل هذا التدفق مفيدًا - فاعتبارًا من عام 2023، يُعتبر ما يقرب من 45.6٪ من حجم البريد الإلكتروني العالمي بريدًا عشوائيًا، وهذا يعني أن ما يقرب من 152 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا هي رسائل غير مرغوب فيها، مما يُسبب ازدحامًا في صناديق الوارد لدينا حول العالم.
تيندر: تصفح الأرقاميُعدّ تيندر ركنًا أساسيًا في ثقافة المواعدة الحديثة، حيث يضم أكثر من 75 مليون مستخدم نشط شهريًا.
يمرّر مستخدموه يوميًا ما مجموعه 1.5 مليار مرة، أي ما يعادل 83.3 مليون تمريرة في الساعة، أو 1.4 مليون تمريرة في الدقيقة.
وفقًا لتحليل أجرته شركة Bubbles، شهد زووم زيادة بنسبة 1900% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا في الأشهر الأولى من عام 2020، وقُدّرت قيمته السوقية لفترة وجيزة بـ 160 مليار دولار (تبلغ قيمته السوقية الحالية 22.8 مليار دولار).
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