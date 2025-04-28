شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين الرسائل والمكالمات.. ما الذى يفعله سكان العالم على الإنترنت يوميًا خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل دقيقة، يُسهِّل الإنترنت نشاطًا هائلاً، ففي غضون 24 ساعة فقط، تتراكم تريليونات التفاعلات، مما يعكس اعتمادنا المتزايد على الإنترنت للتواصل والترفيه والتجارة، وفي هذا الرسم البياني، نُصوِّر الحجم الهائل لنشاط الإنترنت اليومي، من رسائل البريد الإلكتروني إلى اجتماعات زووم.



انترنت

البيانات ووجهات النظرتم الحصول على البيانات التي استخدمناها لإنشاء هذا الرسم البياني من موقع Exploding Topics، ويمكن الاطلاع عليها أدناه:

نوع الوسائط، الكمية في الدقيقة، الكمية في اليوم رسائل البريد الإلكتروني المرسلة: 231,400,000، 333,220,000,000

الرسائل النصية المرسلة: 16,000,000، 24,040,000,000

عمليات بحث جوجل: 5,900,000، 8,500,000,000

اللقطات المشتركة على سناب شات: 2,430,000، 3,500,000,000

المحتوى المشترك على فيسبوك: 1,700,000، 2,450,000,000

التمرير السريع على تيندر: 1,100,000 1,580,000,000

تغريدات مُشاركة على تويتر 347,200 499,970,000

ساعات البث 1,000,000 ساعة 1,440,000,000 ساعة

ساعات اجتماعات زووم 104,600 ساعة 150,620,000 ساعة

البريد الإلكتروني: عصب الإنترنتمع إرسال أكثر من 333 مليار رسالة يوميًا، يظل البريد الإلكتروني الشكل السائد للتواصل الرقمي.

ولكن ليس كل هذا التدفق مفيدًا - فاعتبارًا من عام 2023، يُعتبر ما يقرب من 45.6٪ من حجم البريد الإلكتروني العالمي بريدًا عشوائيًا، وهذا يعني أن ما يقرب من 152 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا هي رسائل غير مرغوب فيها، مما يُسبب ازدحامًا في صناديق الوارد لدينا حول العالم.

تيندر: تصفح الأرقاميُعدّ تيندر ركنًا أساسيًا في ثقافة المواعدة الحديثة، حيث يضم أكثر من 75 مليون مستخدم نشط شهريًا.

يمرّر مستخدموه يوميًا ما مجموعه 1.5 مليار مرة، أي ما يعادل 83.3 مليون تمريرة في الساعة، أو 1.4 مليون تمريرة في الدقيقة.

وفقًا لتحليل أجرته شركة Bubbles، شهد زووم زيادة بنسبة 1900% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا في الأشهر الأولى من عام 2020، وقُدّرت قيمته السوقية لفترة وجيزة بـ 160 مليار دولار (تبلغ قيمته السوقية الحالية 22.8 مليار دولار).