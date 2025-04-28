شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 خطوات لحماية حسابك الشخصي من الهاكرز قبل فوات الأوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت حماية الحسابات الشخصية على الإنترنت ضرورة حتمية، وليست مجرد خيار إضافي، فمع كل ضغطة زر أو تسجيل دخول، نعرض بياناتنا الشخصية لمخاطر متعددة من هجمات القرصنة، ولأن الوقاية دائمًا خير من العلاج، نقدم لك ثلاث خطوات بسيطة لكنها فعالة لحماية حسابك الشخصي من الهكرز قبل أن تتعرض لأي اختراق قد يكلفك الكثير.

تفعيل المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) هي خط الدفاع الأول والأهم ضد محاولات الاختراق. عبر إضافة طبقة حماية إضافية إلى حساباتك، حتى لو تمكن شخص ما من سرقة كلمة المرور الخاصة بك، فلن يتمكن من الدخول إلا إذا توفر رمز التحقق الثاني الذي يصل عادة عبر رسالة نصية أو من خلال تطبيق مخصص. تفعيل هذه الخاصية لا يستغرق أكثر من دقائق معدودة، لكنه يضاعف أمان حساباتك بشكل كبير، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي منصة أخرى.

استخدام كلمات مرور قوية وفريدة

رغم التحذيرات المتكررة، لا يزال الكثيرون يستخدمون كلمات مرور بسيطة أو يعيدون استخدامها عبر عدة حسابات مختلفة، هذا التصرف يعرضهم لمخاطر كبيرة، إذ أن اختراق حساب واحد يعني ببساطة اختراق بقية الحسابات. لضمان الحماية، يجب أن تكون كلمة المرور طويلة، مزيجًا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ويُفضل استخدام مدير كلمات مرور لحفظها بشكل آمن. تذكر أن كلمة مرور قوية اليوم قد تقيك من كارثة رقمية غدًا.

الحذر من الروابط المشبوهة والرسائل الغريبة

غالبية محاولات القرصنة تبدأ برسالة أو رابط يبدو للوهلة الأولى بريئًا، لكنه في الحقيقة يحمل شِراكًا خبيثة. سواء وصلتك الرسالة عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون دائمًا متيقظًا. لا تضغط على أي رابط غير موثوق به، وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل مع أي رسالة تطلب منك تحديث بياناتك أو تسجيل الدخول. بعض الهجمات تعتمد على الهندسة الاجتماعية، فتبدو الرسالة وكأنها قادمة من جهة رسمية أو صديق مقرب، ما يجعل الحذر مضاعفًا ضروريًا.