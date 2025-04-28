شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حجم اقتصاد الفضاء؟.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم اقتصاد الفضاء العالمي 596 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 944 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، ويوضح هذا الرسم البياني حجم اقتصاد الفضاء اعتبارًا من ديسمبر 2024، استنادًا إلى بيانات جمعتها شركة نوفاسبيس.

يشمل اقتصاد الفضاء الوكالات الحكومية والشركات المشاركة في إنتاج وإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وتوليد البيانات، والبنية التحتية الأرضية، وبرامج البحث والتطوير، وغيرها.

أكثر من 10,000 قمر صناعي يدور حول الأرض

تُشكل التطبيقات الفضائية المُمكّنة بواسطة الفضاء، مثل التنبؤ بالطقس، والاستشعار عن بُعد، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية، الحصة الأكبر من السوق، بقيمة 308 مليارات دولار أمريكي.

قيمة الفئة

الحلول المُمكّنة: 308 مليارات دولار

سوق الفضاء: 224 مليار دولار

- خدمات الأقمار الصناعية: 137 مليار دولار

- التصنيع: 41 مليار دولار

- عمليات الأقمار الصناعية: 20 مليار دولار

- خدمات الإطلاق: 22 مليار دولار

- البنية التحتية الأرضية: 4 مليارات دولار

- التكاليف غير المتعاقد عليها: 64 مليار دولار

- اقتصاد الفضاء العالمي: 596 مليار دولار

تُعدّ خدمات الأقمار الصناعية عنصرًا رئيسيًا آخر في اقتصاد الفضاء، حيث تُدرّ 137 مليار دولار سنويًا. حاليًا، يدور أكثر من 10,000 قمر صناعي حول الأرض، وتسيطر شركة سبيس إكس، بقيادة إيلون ماسك، على نصف السوق.

مسار تصاعدي

سجّل عام 2024 أرقامًا قياسية في رحلات الفضاء للعام الرابع على التوالي، مع 259 إطلاقًا حول العالم - بمعدل محاولة إطلاق واحدة كل 34 ساعة، وفقًا لتحليل حديث لاقتصاد الفضاء العالمي.

وتتوقع الدراسة، التي نشرتها مجلة "ذا سبيس ريبورت"، أن تستمر وتيرة الإطلاق في الارتفاع هذا العام، وفقًا للتقرير، هيمنت الولايات المتحدة على دورة الإطلاق في عام 2024، متفوقةً على الصين بأكثر من ضعفين، في الوقت نفسه، زادت روسيا بشكل كبير عدد الأقمار الصناعية التي نشرتها في مدار الأرض، حيث ارتفع من 21 قمرًا صناعيًا في عام 2023 إلى 98 قمرًا صناعيًا في عام 2024.