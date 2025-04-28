شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق أول نموذج لغوى محلى.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن الهند تخطط لبناء أول نموذج لغوي ضخم (LLM) محلي بالكامل ضمن مبادرة "مهمة الهند للذكاء الاصطناعي" (IndiaAI Mission)، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تأكيدات سابقة من المسئولين الهنود، كان أبرزها تصريح وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو، الذي أكد أن الهند ستطور نموذج ذكاء اصطناعي قادر على منافسة لاعبين كبار مثل ChatGPT وDeepSeek خلال عشرة أشهر.

كما أشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي في فبراير الماضي، إلى أن الهند بصدد تطوير نموذج لغوي خاص بها، مما يؤكد أن الخطوات الجادة قد بدأت بالفعل على أرض الواقع.

ووفقاً للإعلان الرسمي، ستحصل “سارفام” على موارد حوسبية مخصصة لبناء نموذج أساسي محلي بالكامل، يتمتع بقدرات على الاستدلال والتفكير، ويركز على التفاعل الصوتي، ويدعم اللغات الهندية بطلاقة، مع تصميمه للنشر الآمن والواسع النطاق على مستوى البلاد.

وسيتم تطوير هذا النموذج باستخدام البنية التحتية المحلية، بأيدٍ هندية من الجيل الجديد، في مسعى لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للهند، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ ريادتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور براتيوش كومار، الشريك المؤسس لشركة سارفام، أن الشركة ممتنة لدعم الحكومة الهندية، مشدداً على أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي تخدم الهند كان دائماً جزءاً من مهمة سارفام. وقال: “نحن نؤمن بقدرتنا على بناء حلول تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات المواطنين”.

من جهته، أشار الدكتور فيفيك راغافان، الشريك المؤسس الآخر، إلى أن بناء بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي أمر حيوي، موضحاً أن الهدف هو تطوير نماذج أساسية متعددة الوسائط والأحجام من الصفر، بما يسمح بتوفير تطبيقات ذكية يشعر المواطنون بأنها قريبة منهم وطبيعية، ويمكّن المؤسسات من استغلال الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إرسال بياناتها إلى الخارج.