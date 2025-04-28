شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن قدوم Gemini إلى السيارات وساعات Wear OS الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أن الشركة تعمل حاليًا على توسيع نطاق تواجد نموذج Gemini ليصل إلى السيارات عبر Android Auto والساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS، كما أشار بيتشاي خلال مكالمة الأرباح للربع الأول لشركة Alphabet، الشركة الأم لجوجل، إلى أن الأجهزة اللوحية وسماعات الرأس ستنتقل لاحقًا هذا العام من الاعتماد على مساعد جوجل إلى استخدام Gemini.

وفي تصريحه الرسمي قال بيتشاي: "نواصل الاستثمار في توسيع إمكانيات Gemini لتشمل المزيد من الأجهزة والمنصات، بما في ذلك السيارات، الساعات الذكية، الأجهزة اللوحية، وسماعات الرأس، مع تحديثات قادمة لاحقًا هذا العام".

رغم عدم كشف جوجل عن تفاصيل إضافية أو جدول زمني محدد لإطلاق هذه الميزات، إلا أن الأمر لا يعد مفاجئًا، فمنذ إطلاقه، استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير Gemini، وكان من المتوقع أن يمتد ليشمل جميع الأجهزة التي تسيطر جوجل على برامجها، وهو ما يحدث الآن بالفعل.

كالعادة، تفضل جوجل استخدام عبارة “لاحقًا هذا العام” دون تحديد مواعيد دقيقة، وسنوافيكم بآخر التحديثات بمجرد توفر معلومات إضافية.