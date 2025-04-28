شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشجع مستخدمى iPhone 16 على الاستغناء عن "كوفر" الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الأخيرة، تسابقت شركات الهواتف الذكية في تعزيز مزاعمها بشأن متانة أجهزتها، لكن حتى الآن لم تصل أي منها إلى حد تشجيع المستخدمين صراحةً على استخدام الهواتف بدون غطاء حماية، وسواء كان ذلك بسبب شكوكهم في قدرة الهواتف على النجاة من السقوط المفاجئ أو لحماية مبيعات الأغطية الأصلية المربحة، يبقى السبب الحقيقي مجهولًا.

ولكن اليوم، كسرت آبل هذا التقليد من خلال حملتها الإعلانية الجديدة، التي توحي للمستخدمين بأن استخدام iPhone 16 بدون غطاء حماية بات أمرًا آمنًا تمامًا.

الحملة تركز بطبيعة الحال على ميزة “Ceramic Shield”، التقنية المسجلة لآبل التي تمنح الشاشة مقاومة محسّنة للصدمات. ويظهر الإعلان بوضوح أن المستخدمين يمكنهم الاسترخاء، لأن iPhone 16 قادر على تحمّل السقوط كما هو موضح في الفيديو، دون التعرض لأي أضرار.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية تعزيزًا كبيرًا لمواصفات المتانة، خاصة مع تطور مقاومة الغبار والماء في أجهزة أندرويد الصينية، وإعلان شركة كورنينج أن تقنية “Gorilla Armor 2”، قادرة على تحمل السقوط على أسطح خرسانية من ارتفاع يصل إلى 2.2 متر.