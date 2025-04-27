شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار تجريبي جديد من Windows 11 يُقدم ميزات ذكاء اصطناعي مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إصدار تجريبي جديد من Windows 11 عن بعض الميزات الجديدة الرائعة والإصلاحات القادمة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows 11، حيث يُقدم إصدار المعاينة رقم 26120.3872 من Windows 11 (القناة التجريبية) بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة وإصلاحات الأخطاء المفيدة لأجهزة Copilot+ المحمولة، كما يُحاول حل بعض المشكلات الكبيرة المزعجة التي واجهها المستخدمون.

ويُعد تحديث Windows 11 هذا تحديثًا هامًا، ويهدف بشكل رئيسي إلى توسيع وظائف أجهزة Copilot+ المحمولة، أولًا، لدينا المزيد من الإجراءات النصية التي ستتوفر في ميزة "انقر للتنفيذ"، ويعد Copilot حاليًا عبارة عن نافذة منبثقة، لكن مايكروسوفت تُغير ذلك مع التحديث، والآن، ستتوفر خيارات ذكاء اصطناعي سياقية في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن، مما يجعل واجهة المستخدم أكثر وضوحًا ومنطقية.

وستتوفر ميزتان إضافيتان. أحدها هو خيار تحسين طلاقة القراءة وعلامات الترقيم مع مدرب قراءة. أما الخيار الآخر فهو خيار "القارئ الشامل"، وهو وضع يزيل أي تشتيتات من واجهة مستخدم الموقع الإلكتروني عن ما تحاول قراءته.

التغيير الكبير الثاني هو إمكانية العثور على الصور المحفوظة في السحابة عبر بحث ويندوز. أصبح مربع البحث أكثر قوة مع التحديث، ومن المفترض أن يكون قادرًا على العثور على الصور في السحابة عبر OneDrive، هذا يعني أن مايكروسوفت تمكنت من إصلاح بعض مشاكل مزامنة OneDrive.

وعلاوة على ذلك، يُضيف التحديث ميزات وصول جديدة ومهمة، أولها هو الخيار الذي طال انتظاره لإضافة كلمات مخصصة إلى القاموس، وببساطة، إذا كانت لديك أي عبارات عامية أو كلمات يصعب نطقها غير موجودة في قاموس ويندوز، فستتمكن من إضافتها عبر الوصول الصوتي، ومن المفترض أن تتمكن من قول "إضافة إلى المفردات"، وستتمكن أيضًا من مطالبة ويندوز بتهجئة الكلمة التي أضفتها للتو، و"تصحيحها" إذا لم تكن مكتوبة بشكل صحيح.

ويقدم التحديث أيضًا جولة مُحسّنة لخاصية Voice Access، وكما هو الحال مع أي تحديث، لدينا أيضًا العديد من الإصلاحات وتصحيحات الأمان، وقد تمت إضافة إمكانية إيقاف البحث عن المحتوى المحفوظ في مجلد عبر بحث ويندوز، كما تمت إضافة عناصر تحكم أفضل لتقليل عدد الإشعارات من الأدوات. وأخيرًا، تم إصلاح خطأ تعطل قائمة ابدأ المزعج: الذي كان سببه إنشاء المجلدات، إذا كنت قد واجهته.