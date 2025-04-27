تكنولوجيا: هاتف Sony غامض يظهر على FCC يكشف مواصفات رائدة هل يكون Xperia 1 VII؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Sony لإطلاق هاتف Xperia 1 VII الشهر المقبل كبديل لـ Xperia 1 VI، وفقًا لتسريبات حديثة. في هذه الأثناء، ظهر هاتف Xperia غامض برقم الطراز PY7-50337X في سجلات هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأمريكية، مع مواصفات تتماشى مع ما يُتوقع من هاتف Sony الرائد القادم.

لم تُطلق Sony أي هاتف ذكي عالميًا منذ Xperia 1 VI وXperia 10 VI (يُباع حاليًا بسعر 389.99 دولار على Amazon) قبل عام تقريبًا، وقررت الشركة عدم إصدار خليفة مباشر لـ Xperia 5 V. تسريبات حديثة أشارت إلى أن Xperia 1 VII في مرحلة تطوير متقدمة، والآن ظهر هاتف جديد في قاعدة بيانات FCC، مما يعزز التوقعات.

لا تكشف وثائق FCC عن الاسم التسويقي للهاتف، بل تقتصر على رقم الطراز PY7-50337X، الذي يُرجح البعض أنه Xperia 1 VII. يبلغ قياس الجهاز 162 × 74.5 × 8.5 مم، وهو أعرض وأسمك قليلاً من Xperia 1 VI. يحتوي على بطارية سعة 5,000 مللي أمبير مثل سابقه، مع دعم شحن لاسلكي عكسي بقوة 5 واط، شحن لاسلكي 15 واط، وشحن سلكي 30 واط. كما يدعم الاتصال بشبكات 5G وWi-Fi 7، بالإضافة إلى منفذ 3.5 مم للصوتيات الخارجية.

من المتوقع أن تُطلق Sony هاتف Xperia 1 VII الشهر المقبل بسعر 1,399 دولار في الولايات المتحدة، مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite وكاميرا تيليفوتو بيريسكوب بمدى 70-200 مم، إلى جانب تحسينات أخرى. ومع ذلك، لا يضمن ظهور الجهاز في FCC إطلاقه الفعلي، لكن Sony نادرًا ما تسجل أجهزة دون نية إصدارها، كما حدث مع سماعاتها الأخيرة.

المصدر: