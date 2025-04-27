علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديث جديد لساعات Forerunner يعالج مشكلة التنبيهات وغيرها

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديث جديد لساعات Forerunner يعالج مشكلة التنبيهات وغيرها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Garmin تحديثًا بيتا جديدًا لساعات Forerunner 165، Forerunner 255، Forerunner 265، Forerunner 955، وForerunner 965 الذكية. يتم طرح الإصدار 23.15 تدريجيًا للمستخدمين المؤهلين، ويركز على إصلاح الأخطاء المتعلقة بميزة Stress وبعض الأنشطة.

يأتي التحديث بعد أسبوعين من الإصدار البيتا 23.13، ويواصل التركيز على تحسين الأداء. وفقًا لسجل التغييرات، يعالج الإصدار 23.15 مشكلة فقدان سجل Stress على الأجهزة. بالنسبة لجميع الطرازات باستثناء Forerunner 165، يتضمن التحديث ثلاثة إصلاحات إضافية: إزالة قيم المسافة غير الضرورية في أنشطة Multisport مثل اليوغا، حل مشكلة إعداد شاشة البيانات في نشاط Bouldering، وإصلاح خلل تسبب في تشغيل التنبيهات الصوتية رغم فصل المستشعر المطلوب. كما يشير السجل إلى إصلاحات وتحسينات أخرى دون تفاصيل محددة.

حسب منشور حديث في منتدى Garmin، يتوفر الإصدار البيتا 23.15 حاليًا لما لا يقل عن 20% من المستخدمين. يمكن تنزيل التحديث يدويًا عبر القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من التحديثات. 

المصدر:

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا