تكنولوجيا: Nubia Z70S Ultra يتحول إلى كاميرا كلاسيكية بعتاد مخصصة للتصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى Nubia Z70S Ultra إلى التألق بكاميرتها الرئيسية المميزة ببعد بؤري 35 مم، وقد كشفت Nubia عن مجموعة إكسسوارات تحول هذا الهاتف الرائد إلى كاميرا مدمجة أنيقة بتصميم عتيق مستقبلي. تشمل المجموعة محول فلاتر، عدسات قابلة للتبديل، قبضة للإمساك، وزر تصوير مخصص.

من المقرر الكشف عن Nubia Z70S Ultra، خليفة Nubia Z70 Ultra، يوم الإثنين 28 أبريل. يُتوقع أن يتميز الهاتف بكاميرات محسّنة، بقيادة كاميرا رئيسية غير تقليدية ببعد بؤري 35 مم، بدلاً من 24 مم الشائعة في الهواتف الذكية.

عبر منصة Weibo، كشفت Nubia عن مجموعة تصوير ستُطلق مع Z70S Ultra. تمنح هذه المجموعة الهاتف طابعًا عتيقًا مستقبليًا، حيث تمزج عناصر الكاميرات الكلاسيكية مع شاشة الهاتف الكاملة. تتضمن حافظة جلدية بقبضة مدمجة لتحسين الإمساك، وألواح علوية وسفلية تجعل الجهاز يشبه كاميرات Rangefinder التقليدية.

زر تصوير وأدوات تحكم لتجربة محسنة

يحتوي اللوح العلوي على زر تصوير مخصص، وتحكم بالتكبير، ومفتاحين دوارين يُرجح أن يكونا لضبط إعدادات التعريض الضوئي، إذا لم يكونا زخرفيين فقط. وعلى الرغم من أن حامل الفلاش (Cold Shoe) لا يدعم التوصيلات الإلكترونية، إلا أنه مفيد لربط إكسسوارات مثل ميكروفون.

تتضمن المجموعة محول فلاتر يدعم فلاتر قياسية بقطر 67 مم، مما يتيح للمستخدمين تركيب فلاتر ND أو Polarizing. وعلى الرغم من إمكانية محاكاة تأثيرات هذه الفلاتر رقميًا، إلا أنها لا تُضاهي الأصلية.

حزام كاميرا لـ Z70S Ultra

تشمل المجموعة حزامًا يتيح حمل الهاتف على الكتف كما الكاميرا التقليدية، مع إمكانية ربط أحزمة أخرى للرقبة أو المعصم وفقًا للصور.

عدسات ماكرو وتيليفوتو لزيادة التنوع

كشفت Nubia عبر ثلاث صور تشويقية عن مجموعة عدسات قابلة للتبديل تتوافق مع الكاميرا الرئيسية 35 مم، مما يتيح تعديل البعد البؤري. بالتعاون مع Fotogear، طورت Nubia خمس عدسات على الأقل، تشمل عدسة Fisheye، وعدسة Macro، وعدسة تيليفوتو 139 مم، وعدسة تيليفوتو 400 مم.

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