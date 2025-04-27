شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة The Elder Scrolls.. مشاكل بصرية غير متوقعة بسبب التحديث الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الألعاب الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - بعد إطلاق تحديث مفاجئ، عانى مستخدموا لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered على جهاز الكمبيوتر مشاكل تتعلق بالأداء.ورغم تأكيدات الشركة المطورة Bethesda بأنه بجري الإصلاح، أفاد لاعبون بمشاكل تتعلق بمعدلات الإطارات المنخفضة، فيما لاحظ العديد منهم أن إعدادات التحسين جرى إغلاقها، مما ترك اللاعبين مع مشاكل بصرية كبيرة.وأكدت Bethesda معالجة المشكلة من خلال منشور على صفحتها الرسمية في "إكس"، مؤكدة أن التحديث للعبة Oblivion Remastered، شمل ببساطة بعض التعديلات في الخلفية ولا شيء يؤثر مباشرة على طريقة اللعب.من ناحية أخرى، بدأت شركة Square Enix بنشر تلميحات داخل عالم لعبة NieR: Re[in]carnation تبدو جريئة للغاية، ما يشير إلى إعلان وشيك.وبحسب تقارير، فإن موقع NieR الرسمي، يشوق جمهور اللعبة إلى شيء متعلق بها من خلال تلميحات غامضة داخل النص وفي كود المصدر الخاص بصفحة الموقع.ويتكهن المعجبون بأن هذه التلميحات قد تمهد لإصدار جديد أو نسخة مُحسَّنة من NieR: Re[in]carnation، والتي أصبحت غير قابلة للعب تمامًا منذ توقفها العام الماضي.