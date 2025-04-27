شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر المواقع الإلكترونية زيارةً في العالم من حيث الوقت المستغرق لكل زيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع الشركات العملاقة اليوم بتأثير هائل على حركة الإنترنت العالمية، حيث تُحوّل مليارات زيارات المستخدمين إلى عائدات إعلانية هائلة.

ولكن كيف تُقارن هذه المواقع من حيث وقت الزيارة، وفي حين أن جوجل لا يزال الموقع الإلكتروني الأكثر زيارةً في العالم، يقضي المستخدمون أكثر من ضعف الوقت على يوتيوب، وبالمثل، يستحوذ موقع X على وقت أطول من أكبر محرك بحث عالميًا، ويوضح هذا الرسم البياني متوسط ​​الوقت المستغرق على أكثر المواقع الإلكترونية زيارةً في العالم، بناءً على بيانات من Similarweb.

يوتيوب وX يتصدران قائمة مدة الزيارات

فيما يلي، نعرض مقارنة بين أكثر المواقع الإلكترونية زيارةً في العالم من حيث متوسط ​​مدة الزيارة اعتبارًا من فبراير 2025:



معدل الزيارات

بصفتها منصة بث الفيديو الرائدة عالميًا، يقضي المستخدمون معظم وقتهم على يوتيوب، بمتوسط ​​20 مليون و47 ثانية لكل زيارة.

بشكل عام، تحتل يوتيوب المرتبة الثانية عالميًا من حيث التفاعل، بعد فيسبوك، وفقًا لـ Similarweb، في عام 2024، حققت يوتيوب 36.2 مليار دولار من عائدات الإعلانات، وكانت الولايات المتحدة والهند واليابان أكبر مصادر الزيارات.

في غضون ذلك، يأتي موقع X في المرتبة الثانية من حيث مدة الزيارة، بمتوسط ​​12 دقيقة و37 ثانية، ورغم الانتقادات الأخيرة، لا يزال الموقع خامس أكثر المواقع زيارةً في العالم، واليوم، تُمثل الولايات المتحدة واليابان والبرازيل النسبة الأكبر من قاعدة مستخدميه.

ويتقدم موقع ChatGPT التابع لشركة OpenAI بسرعة في الترتيب، ليصبح سابع أكثر المواقع زيارةً في العالم. واعتبارًا من يناير 2025، بلغ عدد زياراته الشهرية 4.7 مليار زيارة، ومليار استعلام يوميًا. في المتوسط، يقضي المستخدمون 6 ملايين و7 ثوانٍ في التفاعل مع روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.