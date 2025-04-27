شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق مظهرًا جديدًا لمشغل الفيديو قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن يوتيوب قد حان الوقت لإجراء بعض التعديلات على مظهره الذي لم يتغير كثيرًا منذ عشر سنوات، مع احتفال يوتيوب بمرور 20 عامًا على إطلاقه هذا العام، بدأ الموقع في اختبار مظهر جديد لمشغل الفيديو الخاص به، التحديث الجديد يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، وقد شارك العديد من مستخدمي موقع Reddit صورًا للمشغل المعاد تصميمه، ما يبرز التزام يوتيوب بالبقاء مواكبًا للتطورات، حتى مع المنافسة المتزايدة من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

مشغل الفيديو المعاد تصميمه

لاحظ العديد من المستخدمين أن موقع يوتيوب بدأ في عرض واجهة مستخدم معاد تصميمها على بعض الفيديوهات. وفقًا للصور التي تمت مشاركتها على Reddit، تقدم الواجهة الجديدة كبسولات فردية للتحكم في الأزرار الأساسية، مما يجعل وظائف مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت، والتنقل بين الفيديوهات، والتحقق من توقيت الفيديو، والتنقل عبر الفصول أكثر وضوحًا وفصلًا.

واحدة من أبرز التعديلات هي تغيير مكان زر التحكم في الصوت، كان الزر موجودًا في الزاوية السفلية اليسرى، لكنه الآن تم نقله إلى الزاوية السفلية اليمنى. عند تحديده، يظهر شريط تمرير عمودي بدلاً من الشريط التقليدي الأفقي، وذلك بهدف جعل تعديل الصوت أكثر “راحة وطبيعية”.

وعلى الرغم من أن آراء المستخدمين تتفاوت، حيث يرى البعض أن المظهر الجديد أفضل، إلا أن آخرين يفضلون الشكل القديم. لكننا نعتقد أن المظهر الجديد عمومًا يبدو أنظف وأكثر بساطة وسهولة في التصفح. ومع ذلك، ستكون ردود الفعل النهائية واضحة فقط بعد استخدام الميزة.

التحديثات المستقبلية

وفي منشور رسمي عن التحديث، صرح يوتيوب: “في الأسابيع القليلة القادمة، سيبدأ أعضاء يوتيوب TV في تجربة إنشاء مشاهد متعددة خاصة بهم للمحتوى غير الرياضي، بدءًا من مجموعة صغيرة من القنوات الشهيرة، وسوف يتم توسيع هذا لاحقًا.”

سيمكن هذا التحديث المستخدمين من تخصيص تجربتهم في المشاهدة عبر إنشاء شبكات مقسمة مخصصة، مما يسمح بمشاركة حتى أربعة بثوث للمحتوى غير الرياضي. كما سيحصل تطبيق يوتيوب TV على واجهة مستخدم جديدة، حيث يتم ترتيب معلومات القناة، الأوصاف، وزر الاشتراك على اليسار، مع وضع أدوات التحكم في التشغيل في المنتصف، والخيارات الأخرى على اليمين، أسفل شريط التقدم الأكثر ترتيبًا.

وأضافت الشركة: "يمكن لأعضاء يوتيوب TV الاستمتاع بالهدوء بينما يكونون في قلب الحدث مع قناة zen بمناسبة عيد ميلاد لمدة 48 ساعة".

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل مستخدمو يوتيوب قريبًا على ميزة الرد على التعليقات عبر الصوت، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لاحقًا هذا العام.